Il governo ha prorogato di tre settimane la riduzione delle accise sui carburanti

Il governo italiano ha prorogato di altre tre settimane la riduzione delle accise sui carburanti, che sarebbe terminata venerdì 1° maggio: il gasolio avrà uno sconto di 24,4 centesimi al litro, maggiore di quello della benzina, di 6 centesimi al litro.

Finora era stato di 24,4 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio, ma lo “sconto” sulla benzina è stato ridotto: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che la riduzione sul gasolio è stata tenuta più alta perché – è noto – l’aumento del prezzo di mercato è stato più pesante.

La misura è stata introdotta ad aprile con l’intenzione di contenere il rialzo dei prezzi causato dalla guerra in Medio Oriente scatenata da Israele e Usa. C’è anche chi lo critica perché ha come conseguenza quella di favorire il consumo di un bene che inizia a scarseggiare, mentre altri Paesi hanno iniziato a introdurre misure di contenimento dei consumi, in ottica strategica.

Anche il settore privato sta ragionando sul contenimento, ad esempio nel settore aereo, dove si teme la scarsità, con possibili cancellazioni di voti.