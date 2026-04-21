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Il gran finale di Solevoci: a Varese arrivano i Neri Per Caso

Il celebre gruppo a cappella chiuderà il festival il 3 maggio. Ultimi giorni per iscriversi ai workshop intensivi con docenti internazionali: disponibili anche i pacchetti "One Day"

Generico 20 Apr 2026

Il countdown per il Solevoci A Cappella Festival 2026 entra nel vivo con un annuncio che scalda il cuore degli appassionati di musica vocale: saranno i Neri Per Caso i grandi protagonisti del concerto di chiusura, previsto per domenica 3 maggio a Varese.

Trent’anni di successi senza strumenti

A trent’anni esatti dalla vittoria al Festival di Sanremo 1995 con “Le ragazze”, il gruppo salernitano torna a incantare il pubblico con la sua straordinaria capacità di trasformare la voce umana in una vera e propria orchestra. Il concerto è aperto a tutti (non solo agli iscritti al festival) e rappresenta un’occasione unica per vedere dal vivo i pionieri della musica a cappella contemporanea in Italia.

Biglietti concerto: Disponibili su solevoci.it/neri-per-caso/

Formazione: ultimi posti per i workshop

Parallelamente ai concerti, dal 1 al 3 maggio, il festival offre un’esperienza formativa intensiva dedicata alla musica vocale POP. Per chi non riuscisse a partecipare all’intero weekend, l’organizzazione ha messo a disposizione i pacchetti “One Day”.

I workshop sono rivolti a cantanti singoli, cori, direttori e musicisti, con un focus su:

Suono d’ensemble e armonia contemporanea.
Sviluppo di ritmo e groove.
Tecniche di arrangiamento e leadership musicale.
Una faculty di prestigio internazionale

A guidare le sessioni sarà un team di esperti di fama mondiale, garantendo un mix di competenze unico:

Merel Martens (Olanda)
Morten Vinther (Danimarca)
James Rose (Regno Unito)
Lorenzo Subrizi (Italia)

Il percorso è strutturato per accogliere sia neofiti che esperti, puntando sulla qualità del suono e sulla consapevolezza interpretativa.

INFO E ISCRIZIONI

Biglietti concerto Neri Per Caso: https://solevoci.it/neri-per-caso/
Iscrizioni Workshop: solevoci.it/compra-i-biglietti/
Dettagli Festival: solevoci.it/a-cappella-festival/

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Pubblicato il 21 Aprile 2026
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