Il Jazz Club riporta in scena a Varese il dixieland con Mauro Porro e l’MPs Duet plus Two

Un tuffo nelle atmosfere del jazz delle origini è in programma domenica 12 aprile a Varese, dove il 67 Jazz Club Varese propone un nuovo appuntamento musicale nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26. Protagonista della serata sarà il pianista e polistrumentista Mauro L. Porro, affiancato da tre musicisti per un concerto dedicato al dixieland e allo swing.

Il ritorno del jazz delle origini

L’evento si inserisce nella programmazione mensile del Jazz Club Varese, che continua a offrire concerti di qualità dedicati agli appassionati del genere. La proposta di aprile guarda alle radici del jazz, con un repertorio che attraversa la musica americana dagli anni Venti agli anni Quaranta.

A guidare l’ensemble è Mauro Porro, musicista con numerose collaborazioni e una lunga esperienza anche internazionale, noto per la sua profonda conoscenza della musica dell’“era swing”.

Un quartetto tra tradizione e arrangiamenti originali

Sul palco salirà la formazione “MPs Duet plus Two”, definita come un “duo da camera di classic e mainstream jazz” che per l’occasione si amplia a quartetto. Accanto a Porro ci sarà il violinista Martino Pellegrino, a cui si aggiungono il chitarrista Yuri Biscaro e il contrabbassista Marco Rottoli.

Il gruppo proporrà un repertorio incentrato sul dixieland, reinterpretato attraverso arrangiamenti personali capaci di valorizzarne ritmo ed energia, restituendo al pubblico uno swing coinvolgente e autentico.

La versatilità di Mauro Porro

Porro è conosciuto per la sua capacità di declinare il jazz in diverse formazioni, dal duo a contesti più ampi. Oltre al quartetto protagonista a Varese, è infatti attivo anche in ensemble più numerosi come gli Hot Gravel Eskimos e i Dixie Blue Blowers, mantenendo sempre al centro la tradizione swing.

Informazioni e prenotazioni

Il concerto si terrà domenica 12 aprile alle ore 18 nella sede di Varese Vive. L’ingresso è fissato a 12 euro, con prenotazione consigliata.

Per gli appassionati del jazz classico si tratta di un’occasione per riscoprire sonorità senza tempo in un contesto intimo e dedicato all’ascolto.