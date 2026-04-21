Il Liceo Manzoni vola in Polinesia (e vince): primo premio al concorso dell’Institut français

Un successo che parla francese quello ottenuto dagli studenti del Liceo Linguistico “A. Manzoni” di Varese. La classe 3^BL EsaBac ha conquistato il primo gradino del podio nel concorso regionale “Tour du monde de la francophonie”, iniziativa promossa dall’Institut français Milano per diffondere la cultura dei paesi francofoni tra le scuole superiori della Lombardia.

Un viaggio creativo tra i banchi

Il concorso richiedeva la realizzazione di un video o un podcast di due minuti dedicato a un paese francofono. Gli studenti varesini, guidati dalla prof.ssa Chiara Schiavi e dalla conversatrice Margot Barbieri, hanno esplorato diverse realtà — dal Belgio al Madagascar, fino alle Antille — per poi scegliere, tramite una selezione interna, di puntare sulla Polinesia francese.

Il video vincitore è stato realizzato da quattro studentesse: Aurora, Camilla, Cassandra ed Emma.

Dai Giardini Estensi all’Oceano Pacifico

La scelta della location ha unito l’esotismo del tema alla bellezza del territorio varesino: il filmato è stato infatti girato nella cornice dei Giardini Estensi. Nel video, le alunne hanno presentato con competenza e chiarezza gli aspetti geografici, economici e culturali delle isole polinesiane, convincendo la giuria di esperti dell’Institut français per l’originalità e la qualità linguistica.

Il premio: una giornata a Milano

Grazie a questa vittoria, l’intera classe avrà il privilegio di trascorrere una mattinata presso la sede dell’Institut français a Milano. Gli studenti potranno:

Visitare la prestigiosa mediateca dell’istituto.

Partecipare a un atelier tematico appositamente progettato per loro.

Conoscere da vicino le attività culturali francesi in Italia.

Un traguardo per l’internazionalizzazione

Questo riconoscimento premia l’indirizzo EsaBac (che permette il conseguimento del doppio diploma italiano e francese) e conferma l’eccellenza del Liceo Manzoni nella didattica delle lingue. «Il risultato – commenta l’istituto – conferma il valore di una scuola attenta all’internazionalizzazione e alla creatività, elementi chiave per lo sviluppo delle competenze interculturali dei nostri ragazzi».