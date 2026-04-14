Il linguaggio del corpo entra nelle indagini: seminario del SIULP a Busto Arsizio

Capire ciò che il corpo comunica oltre le parole può fare la differenza nel corso di un’indagine. È da questa consapevolezza che nasce il seminario organizzato dal SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), in collaborazione con l’avvocato Francesca Cramis, in programma venerdì 17 aprile alle ore 17 nella sede dell’associazione Lampi Blu a Busto Arsizio.



L’incontro, riservato agli addetti ai lavori, vedrà la partecipazione di Gianluca Spina, tra i principali esperti italiani di comunicazione non verbale applicata alle attività investigative. Un appuntamento che ha registrato il tutto esaurito in breve tempo, con oltre cento professionisti accreditati tra magistrati, avvocati ed esponenti delle forze dell’ordine. Tra i presenti è segnalata anche la partecipazione del giudice Giuseppe Fazio, a conferma del rilievo scientifico dell’iniziativa.

Il tema al centro del seminario è la lettura del linguaggio del corpo come strumento operativo nelle indagini. Un ambito che, se utilizzato con competenza, può contribuire a interpretare interrogatori e testimonianze con maggiore precisione, cogliendo segnali spesso invisibili a un’analisi superficiale.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è Paolo Macchi, segretario generale del SIULP e presidente di Lampi Blu: «Approfondendo il lavoro di Spina ho dovuto ricredermi. Non avrei mai immaginato quanto fosse complesso mascherare una bugia; è fondamentale che chi opera nel nostro settore conosca questi strumenti tecnici per raggiungere l’obiettivo investigativo con maggiore precisione».



Gianluca Spina, già commissario di Polizia, unisce l’esperienza sul campo a un percorso di studio accademico sulla comunicazione non verbale. Il suo lavoro si concentra sulle dinamiche del comportamento umano e sulle micro-espressioni, offrendo una chiave di lettura utile per investigatori e operatori della giustizia.

L’evento si svolgerà nella sede in via Caprera 2 di Lampi Blu, realtà che negli anni si è affermata come punto di riferimento per la formazione specialistica sul territorio, proponendo momenti di approfondimento rivolti a professionisti e operatori del settore.