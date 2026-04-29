Il “Maggiolone Social Park” porta un mese di feste a Cassano Magnago

Cassano Magnago si prepara ad accogliere una nuova stagione di eventi all’aria aperta con la nascita del Maggiolone Social Park, il nuovo spazio polifunzionale all’interno dell’Area Feste di via Primo Maggio. Il progetto viene presentato questa mattina in conferenza stampa con la partecipazione degli organizzatori e dell’assessore all’istruzione, servizi educativi e alle politiche giovanili Alessandro Passuello.

«Maggiolone perché richiama il mese di maggio, Maggiolone perché la tensostruttura ricorda un maggiolino. Maggiolone perché sa di estate, di spensieratezza» dice Matia Campanoni, dell’associazione Le Officine.

Il Maggiolone Social Park si propone come un punto di riferimento sociale e culturale per tutto il territorio, un luogo pensato per accogliere persone di tutte le età attraverso una programmazione ricca e continuativa. Sagre, festival, mercati, concerti e attività all’aperto animeranno ogni weekend fino alla fine di settembre, con eventi gratuiti e accessibili a tutti, dai bambini agli anziani.

Tra gli elementi distintivi del progetto c’è un grande e nuovissimo palco, sempre attivo con musica dal vivo per tutta la stagione, con oltre cento concerti in programma, affiancato da aree dedicate al relax, allo sport e al gioco. Non mancheranno gonfiabili gratuiti per i più piccoli, spazi creativi, tappeti elastici e attività sportive come ping pong, calcetto, tiro a segno e molto altro.

Un progetto ambizioso, destinato a crescere nei prossimi anni, che mantiene però un’anima fortemente legata al territorio e alla convivialità, con l’obiettivo di creare un luogo vivo, inclusivo e partecipato. Il debutto ufficiale è fissato per il weekend dell’1, 2 e 3 maggio, con una grande festa di inaugurazione aperta a tutti e a ingresso libero. Tre giorni di musica, spettacoli, attività e buon cibo per presentare alla cittadinanza il nuovo volto dell’Area Feste.

Il programma dall’1 al 3 di maggio

Protagonista della parte gastronomica sarà la Sagra della Costina, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cucina conviviale e dei sapori intensi all’aria aperta. Il servizio sarà al tavolo su prenotazione, con posti limitati, prenotabili online a questo link.

Accanto alla proposta gastronomica, il programma del weekend prevede un ricco calendario di intrattenimento.

Venerdì 1 maggio apertura dell’evento alle ore 12.00 con cucine, area giochi e attività per tutte le età. Dopo la pausa pomeridiana, si riparte alle 18.00 con Dj Grey e uno spettacolo di giocoleria, seguito alle 21.30 dal live dei Vogo Beat, marching band di ottoni e percussioni. Chiusura all’1.00.

Sabato 2 maggio apertura alle 18.00 e, dalle 18.30, spazio alla Bisboccia Fest preview con picnic, amache, musica live e dj set. Chiusura alle 2.00.

Domenica 3 maggio doppio appuntamento: apertura alle 12.00 con spettacolo di giocoleria nel pomeriggio, pausa e riapertura serale alle 18.00. Gran finale alle 21.30 con il live di Luciano e Paola, dedicato al liscio.

Durante tutte le giornate saranno attive l’area food, gli spazi gioco con gonfiabili gratuiti per bambini e le attività sportive.