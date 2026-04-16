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Gallarate/Malpensa

Il maxi cantiere sulla pista di Malpensa entra nella fase due: riapertura confermata al 9 maggio

Durante tutto il periodo di chiusura, Malpensa resta operativa grazie alla pista secondaria, con una riduzione della capacità complessiva dello scalo e la temporanea riallocazione di alcuni voli su Linate

I lavori in pista a Malpensa

A un mese dall’avvio del cantiere sulla pista 35L/17R di Milano Malpensa, i lavori procedono secondo i tempi previsti. Lo conferma Artifoni S.p.A., l’azienda incaricata degli interventi, che oggi ha diffuso una serie di immagini dal cantiere e comunicato il passaggio dalla prima alla seconda fase operativa, nel rispetto del cronoprogramma stabilito.

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SEA Milan Airports, gestore dello scalo, fa sapere che la tabella di marcia è rispettata e che la riapertura della pista è confermata per il 9 maggio 2026, data annunciata fin dall’inizio.

Come avevamo riferito al momento dell’avvio, i lavori riguardano la pista più vicina al Terminal 1 e sono stati programmati nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria delle infrastrutture aeroportuali.

Gli interventi comprendono il rifacimento della pavimentazione della pista e delle aree di rullaggio, l’ammodernamento degli impianti di illuminazione AVL con lampade a LED e l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio delle luci. Il cantiere è attivo sette giorni su sette, ventiquattr’ore su ventiquattro.

Durante tutto il periodo di chiusura, Malpensa resta operativa grazie alla pista secondaria, con una riduzione della capacità complessiva dello scalo e la temporanea riallocazione di alcuni voli su Linate, su autorizzazione di Enac.

Lavori su una delle piste principali di Malpensa: per quasi due mesi operatività ridotta e alcuni voli riprogrammati su Linate

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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