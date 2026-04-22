Il mercoledì su Radio Materia tra calcio, scuola, bambini e un nuovo appuntamento col cinema
Alle 12 nuova puntata di Figli di un gol minore con Giovanni Beretta, alle 15 ospiti i ragazzi del liceo Curie, alle 16.30 parliamo di bambini e alle 18 la nuova rubrica con Enrico Signorelli del MIv
Quattro appuntamenti su Radio Materia con una novità che farà piacere a tutti gli amanti del cinema. Ogni mercoledì da oggi, infatti, potrete ascoltare la rubrica “Ci facciamo un CineMiv”.
12,00 Figli di un gol minore
Questa settimana potrete ascoltare (sempre alla stessa ora) la puntata del podcast di Francesco Mazzoleni con Giovanni Beretta, il Cobra delle aree di rigore della serie D e dell’Eccellenza che oggi fa l’agente Fifa.
15,00 Che scuola fai
In diretta dal nostro studio la vivavoce degli studenti del liceo Curie di Tradate. Avremo con noi Gaia, Chanel ed Emanuele che ci racconteranno la loro scuola.
16,30 Soci All Time
La rubrica quotidiana realizzata con CSV Insubria oggi vedrà protagonista la pedagogista Moira Minurri e l’associazione Esseree Bambini Aps.
18,00 Ci facciamo un cineMIV
Prende il via oggi l’appuntamento settimanale con Enrico Signorelli, responsabile della programmazione del Multisala Impero Varese e grande conoscitore di cinema. Ci racconterà i principali film in uscita con qualche chicca direttamente dalle premier, gli appuntamenti settimanali con le rassegne e qualche anticipazione su quello che arriverà in sala prossimamente.
18,30 Giornale Radio
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