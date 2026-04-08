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Busto Arsizio/Altomilanese

Il mondo della scuola piange Giulio Ramolini storico dirigente dei licei Tosi di Busto e Grassi di Saronno

Classe 1951 era originario di Castellanza. È ricordato come un preside appassionato e infaticabile. Nel 2014 si oppose alla decisione della Provincia di chiudere la sezione distaccata dello scientifico saronnese

ex dirigente giulio ramolini

Il mondo della scuola varesina piange la scomparsa di Giulio Ramolini. Classe 1951 originario di Castellanza, ha diretto a lungo il liceo Tosi di Busto Arsizio prima e lo scientifico Grassi di Saronno successivamente.

Docente di lettere prima di approdare alla carriera direttiva, era appassionato di moto e sport. Attento e appassionato, viveva con entusiasmo e coinvolgimento l’impegno della scuola al fianco degli studenti e dei docenti.

Si era opposto strenuamente all’eliminazione della sede distaccata nel 2014 e aveva supportato i ragazzi nella lunga fase di autogestione nell’autunno del 2012 contro le politiche di austerità del Governo Monti.

Al Tosi di Busto aveva coinvolto gli studenti dell’ultimo anno all’udienza del processo Bad Boys, organizzata con l’associazione Adesso Ammazzateci Tutti, come momento di educazione civica alla legalità, ma aveva anche organizzato una giornata di riflessione sulla “fuga dei cervelli” che lasciavano l’Italia per completare la propria formazione o per cercare lavoro all’estero.

Aveva lasciato il mondo della scuola nel 2015 per andare in pensione

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Pubblicato il 08 Aprile 2026
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