Gallarate
Il Mostro Peloso chiude gli eventi di Condominio Kids al Teatro di Gallarate
Lettura drammatizzata e laboratorio a tema ispirati all’omonimo albo illustrato, a cura dell’attrice Liliana Maffei per bambini dai 4 agli 11 anni domenica 19 aprile alle ore 16
Sarà la storia drammatizzata del Mostro Peloso – ispirata all’omonimo albo illustrato – a chiudere domenica 19 aprile alle ore 16 la rassegna Condominio Kids curata dell’attrice e regista Liliana Maffei nel Ridotto del Teatro Condominio di Gallarate.
Condominio Kids è un format pensato per i bambini dai 4 agli 11 anni, che vede il racconto drammatizzato di una storia seguito da un piccolo laboratorio a tema. La proposta utilizza la fiaba come strumento educativo, evolutivo e di crescita dei piccoli ascoltatori.
La chiusura della rassegna è affidata al racconto drammatizzato Il Mostro Peloso attraverso il teatro figura: i protagonisti saranno interpretati dai pupazzi mossi da Liliana Maffei.
Biglietto – posto unico – a 10 euro.
Per maggiori informazioni scrivere a biglietteria@teatrocondominio.