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Il Mostro Peloso chiude gli eventi di Condominio Kids al Teatro di Gallarate

Lettura drammatizzata e laboratorio a tema ispirati all’omonimo albo illustrato, a cura dell’attrice Liliana Maffei per bambini dai 4 agli 11 anni domenica 19 aprile alle ore 16

Generico 13 Apr 2026
Bambini

19 Aprile 2026

Sarà la storia drammatizzata del Mostro Peloso – ispirata  all’omonimo albo illustrato – a chiudere domenica 19 aprile alle ore 16 la rassegna Condominio Kids curata dell’attrice e regista Liliana Maffei nel Ridotto del Teatro Condominio di Gallarate.

Condominio Kids è un format pensato per i bambini dai 4 agli 11 anni, che vede il racconto drammatizzato di una storia seguito da un piccolo laboratorio a tema. La proposta utilizza la fiaba come strumento educativo, evolutivo e di crescita dei piccoli ascoltatori.

La chiusura della rassegna è affidata al racconto drammatizzato Il Mostro Peloso attraverso il teatro figura: i protagonisti saranno interpretati dai pupazzi mossi da Liliana Maffei.

Biglietto – posto unico –  a 10 euro.
Per maggiori informazioni scrivere a biglietteria@teatrocondominio.

Maggiori Informazioni

17 Aprile 2026
di

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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