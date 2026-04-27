Il National Geographic entra a scuola: il grande fotografo Sergio Pitamitz incontra gli studenti dell’Einaudi

L’aula regia dell’Istituto Einaudi di Varese ha ospitato oggi un incontro d’eccezione con Sergio Pitamitz, fotografo di fama internazionale e firma storica di National Geographic.

Varesino d’origine ma cittadino del mondo, Pitamitz ha iniziato la sua carriera come fotografo di Formula 1 per poi dedicarsi interamente al reportage geografico e alla conservazione ambientale, documentando per oltre vent’anni la fauna selvatica nei sette continenti.

Membro della International League of Conservation Photographers, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come il premio “Environmental Photojournalist of the Year” ed è autore di volumi fondamentali come “Fotografia naturalistica. L’arte di ritrarre e raccontare la natura”.

L’incontro con le classi 3C e 3D non è stato solo una lezione tecnica, ma un tassello fondamentale di “Clima Creativo”, il progetto biennale dell’Istituto dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale, dove l’immagine diventa strumento critico per narrare la fragilità del pianeta.

L’evento si inserisce in una settimana densa di stimoli per i ragazzi dell’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo, appena rientrati dagli ”Stop e-Motion Days” di Mestre, il primo festival italiano dedicato alla stop-motion. Qui gli studenti hanno potuto confrontarsi con registi e professionisti di fama mondiale del cinema d’animazione, come Peter Lord di Aardman Studio, confermando la vocazione dell’Einaudi come cerniera tra didattica e professione.

All’Einaudi la testimonianza diretta di artisti, fotografi e registi è ormai parte integrante del metodo formativo, pensata per proiettare i futuri creativi direttamente nel cuore del mondo dell’arte e del lavoro attraverso un dialogo costante con l’eccellenza.