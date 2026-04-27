Il National Geographic entra a scuola: il grande fotografo Sergio Pitamitz incontra gli studenti dell’Einaudi
Il celebre fotografo varesino ha iniziato occupandosi di Formula 1 per poi dedicarsi interamente al reportage geografico e alla conservazione ambientale
L’aula regia dell’Istituto Einaudi di Varese ha ospitato oggi un incontro d’eccezione con Sergio Pitamitz, fotografo di fama internazionale e firma storica di National Geographic.
Varesino d’origine ma cittadino del mondo, Pitamitz ha iniziato la sua carriera come fotografo di Formula 1 per poi dedicarsi interamente al reportage geografico e alla conservazione ambientale, documentando per oltre vent’anni la fauna selvatica nei sette continenti.
Membro della International League of Conservation Photographers, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come il premio “Environmental Photojournalist of the Year” ed è autore di volumi fondamentali come “Fotografia naturalistica. L’arte di ritrarre e raccontare la natura”.
L’incontro con le classi 3C e 3D non è stato solo una lezione tecnica, ma un tassello fondamentale di “Clima Creativo”, il progetto biennale dell’Istituto dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale, dove l’immagine diventa strumento critico per narrare la fragilità del pianeta.
L’evento si inserisce in una settimana densa di stimoli per i ragazzi dell’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo, appena rientrati dagli ”Stop e-Motion Days” di Mestre, il primo festival italiano dedicato alla stop-motion. Qui gli studenti hanno potuto confrontarsi con registi e professionisti di fama mondiale del cinema d’animazione, come Peter Lord di Aardman Studio, confermando la vocazione dell’Einaudi come cerniera tra didattica e professione.
All’Einaudi la testimonianza diretta di artisti, fotografi e registi è ormai parte integrante del metodo formativo, pensata per proiettare i futuri creativi direttamente nel cuore del mondo dell’arte e del lavoro attraverso un dialogo costante con l’eccellenza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.