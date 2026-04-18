Il nuovo supermercato di Cairate alimentato da un generatore. Tigros: “Ritardo di Enel”

A pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo punto vendita Tigros di Cairate, arriva la segnalazione di un lettore che solleva dubbi sul funzionamento della struttura, attualmente alimentata da un generatore diesel in assenza dell’allaccio alla rete elettrica.

Il supermercato, aperto lo scorso 15 aprile, sarebbe infatti operativo grazie a un generatore da circa 240 kW. Una soluzione temporanea, ma che ha suscitato perplessità, soprattutto in relazione al tema delle emissioni e alle politiche di contenimento dell’uso dei combustibili fossili.

La segnalazione del lettore

«È stato recentemente inaugurato il nuovo Tigros di Cairate, che al momento risulta funzionare senza allaccio alla rete elettrica, ma tramite generatore a gasolio. Una situazione che appare paradossale, considerando il contesto attuale in cui si parla di riduzione delle emissioni e scarsità di combustibili fossili», scrive il lettore.

Nella lettera si sottolinea anche il possibile impatto ambientale del sistema adottato: «Parliamo di un generatore di circa 240 kW, alimentato a diesel con un impatto ambientale significativo. Fa riflettere il fatto che, mentre ai cittadini vengono imposti limiti stringenti (ad esempio divieto per veicoli diesel Euro 3 e inferiori), strutture di questo tipo possano operare in questo modo (appena inaugurate)».

Il lettore richiama infine precedenti simili sul territorio: «Vi scrivo perché, come già accaduto in passato (ad esempio nel caso di Cassano Magnago), un vostro articolo potrebbe contribuire a sensibilizzare e accelerare l’intervento da parte degli enti coinvolti (Comune, Tigros, Enel), portando a un rapido allaccio alla rete elettrica e a una conseguente riduzione delle emissioni».

La risposta di Tigros

Interpellata sulla questione, l’azienda ha chiarito che si tratta di una situazione provvisoria legata a ritardi tecnici: «Il generatore è a norma e certificato per emissioni e rumori – Tigros – Viene utilizzato perché malgrado fossero a conoscenza dei tempi dei lavori Enel è in ritardo nella fornitura della potenza. Una situazione che dovrebbe risolversi in un paio di settimane».