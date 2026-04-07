Il Pd di Somma Lombardo incontra i cittadini e svela i candidati in vista delle elezioni
Venerdì 10 aprile nella sala polivalente la serata di presentazione per la compagine guidata dal candidato sindaco Aliprandini
Mentre il centrodestra è al lavoro per ritrovare una nuova leadership dopo il passo indietro di Cesare Iametti, il Partito Democratico di Somma Lombardo si porta avanti e chiama a raccolta i cittadini per illustrare la visione amministrativa e i volti che comporranno la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Stefano Aliprandini, vincitore a gennaio della primarie nonché vicesindaco uscente nella giunta di Stefano Bellaria.
L’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile, quando la compagine guidata dal segretario locale, Xhuljano Banaj, dai rappresentanti della coalizione svelerà i dettagli del programma elettorale studiato per la città.
L’incontro si svolge nella Sala Polivalente di via Marconi 6, con inizio fissato per le 21. L’evento si concluderà con un brindisi finale, pensato come momento di convivialità per favorire il confronto informale sulle tematiche che riguardano il voto del prossimo 24 e 25 maggio.
Per chi volesse approfondire ulteriormente le informazioni sulla lista e sulle attività della sezione di Somma Lombardo, sono attivi i canali social ufficiali e i riferimenti indicati sul materiale informativo distribuito in città.
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