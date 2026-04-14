Il pianista gallaratese Lorenzo Bovitutti vince il concorso “Città di Albenga”

Il pianista gallaratese Lorenzo Bovitutti è il vincitore assoluto della categoria Eccellenza e del 38° Concorso Pianistico “Città di Albenga – M. S. Folco”.

Il Concorso Pianistico “Città di Albenga” ha proposto un intero weekend all’insegna della musica e della cultura ha animato la città del Ponente ligure, quest’anno collocato in periodo primaverile nello stesso fine settimana della manifestazione Fior d’Albenga.

Ha visto la partecipazione di giovani talenti suddivisi in 11 categorie, dai pianisti più piccoli della categoria Prime Note (fino ai 6 anni) fino alla categoria Eccellenza (fino ai 35 anni, quella più elevata in cui si è presentato Bovitutti). Accanto alle sezioni competitive, è stata confermata anche la Sezione Amatoriale, pensata per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei concorsi pianistici.

A valutare i partecipanti una giuria di altissimo livello internazionale composta da Maria Teresa Carunchio (presidente), Muriel Chemin, Irene Novi, Enrico Stellini e Zhou Yingchao: un panel che ha saputo garantire competenza e apertura internazionale, con rappresentanze da Francia, Corea e Argentina.

Originario di Gallarate, 33 anni, Lorenzo Bovitutti, pianista, si è diplomato al conservatorio “Vivaldi” di Alessandria e si è perfezionato all’Accademia di Musica di Pinerolo. È stato Artist in Residence alla Queen Elisabeth Music Chapel (Bruxelles) ed è stato anche direttore artistico della rassegna di musica classica Affreschi Sonori, a Varese. Già nel 2021 aveva ottenuto un secondo posto al concorso di Albenga.

«Con il Concorso Pianistico non solo viene valorizzato il talento e l’impegno di giovani musicisti provenienti da contesti diversi, ma si rafforza anche il ruolo di Albenga come luogo di incontro tra arte, formazione e scambio internazionale» ha detto il sindaco Riccardo Tomatis in conclusione della manifestazione.