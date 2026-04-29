Una mattinata di festa, riflessione e creatività ha suggellato la conclusione della prima edizione del progetto “Varese Premio Gianni Rodari”.

Galleria fotografica Il Premio Gianni Rodari celebra la pace: centinaia di piccoli studenti protagonisti all’Università dell’Insubria 4 di 10

L’evento si è tenuto mercoledì 29 aprile presso l’Aula Magna dell’Università dell’Insubria, trasformata per l’occasione in un palcoscenico dedicato ai valori della pace e della condivisione.

Un percorso provinciale

Il progetto, dedicato alla memoria del celebre scrittore di Omegna, ha preso il via lo scorso 27 settembre a Gavirate e ha attraversato l’intera provincia di Varese. Il successo dell’iniziativa ha superato ogni aspettativa, vedendo la partecipazione attiva di circa 2800 alunne e alunni provenienti da numerosi istituti del territorio, alcuni in presenza e altri collegati dalle loro classi.

La voce dei protagonisti

Durante la cerimonia, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di ascoltare testimonianze dirette sul tema della pace. Gianni Lucchina, tra i promotori dell’iniziativa, ha sottolineato l’alto valore educativo del percorso intrapreso dalle scuole. Particolarmente toccante è stato l’intervento del Claun Pimpa (Marco Rodari), che ha condiviso con la platea la sua esperienza nelle zone di guerra come Gaza, utilizzando la magia e il sorriso come strumenti di speranza.

La mattinata è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di Max Laudadio, che ha intrattenuto i presenti portando il proprio contributo alla festa. Alle ore 11:00, il momento più atteso: la consegna ufficiale dei premi alle scuole vincitrici, selezionate dalla giuria per l’originalità e la profondità dei lavori presentati.

Giuseppe Carcano, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Varese, ha ricordato la figura di Gianni Rodari, soprattutto il suo passaggio in provincia di Varese in diverse scuole come maestro.

Le istituzioni presenti

A testimoniare l’importanza dell’evento per il territorio varesino, hanno partecipato numerose autorità, dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello al dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Varese Giuseppe Carcano fino alla vicesindaca di Varese Ivana Perusin, i consiglieri regionali Astuti, Monti e Licata, rappresentanti di Comunità Montana Valli del Verbano e della Fondazione del Varesotto insieme a diversi amministratori locali.

L’iniziativa si è chiusa con le premiazioni delle scuole di Casciago, Morosolo, Busto Arsizio, Sesto Calende, Somma Lombardo, Castellanza e le menzioni speciali, con tanto di dono realizzato dalle mani esperte delle appartenenti di “Varese in Maglia”, con la promessa di continuare a coltivare i semi della pace e della fantasia lasciati in eredità da Gianni Rodari, rendendo i giovanissimi protagonisti del futuro della provincia.