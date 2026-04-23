Il presidente della Fondazione Scuole Materne di Gallarate si è dimesso

La Fondazione Scuole Materne di Gallarate perde anche il presidente: Marco Castoldi, alla guida del cda da fine 2024, lascia infatti l’incarico. Il Consiglio di amministrazione si riduce a quattro membri, visto che prima di Castoldi si erano dimessi Alessandro Frisoli e poi Maria Scillieri.

«Il presidente lascia per un nuovo incarico lavorativo» spiega il sindaco Andrea Cassani, cui spetta la nomina dei vertici della Fondazione, ex ente morale che riceve contribuiti soprattutto dal Comune e la cui governance è di nomina politica.

Castoldi, come gli altri membri del cda, prestava opera volontaria (certamente impegnativa negli ultimi anni) e le dimissioni sono appunto spiegate con ragioni di impegno lavorativo. Resta il fatto che la Fondazione si trova in una situazione complicata: dopo gli aumenti comparsi a inizio 2026, dopo la chiusura delle sezioni Primavera e la successiva polemica, anche al centro del dibattito politico, nelle scuole gestite dalla Fondazione si prevede una diminuzione da 340 a circa 240 iscritti, come confermato dallo stesso Castoldi.

Le dimissioni di Castoldi arrivano anche mentre ancora in corso l’elaborazione del piano di rilancio della Fondazione, che lo stesso presidente voleva presentare prima della fine dell’anno scolastico.

Ma a questo punto come si andrà avanti?

«Siamo in fase di ricerca di un nuovo presidente» dice il sindaco Cassani.

«Ci sono interlocuzioni avanzate con una persona, di Gallarate, dal profilo molto valido». Il Cda verrà ricostituito nella sua interezza, vista anche la fase impegnativa? «Non appena la persona scioglierà la riserva, sicuramente si riporterà a 5 membri, poi vedremo se integrare».