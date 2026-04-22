Il primo scoop di Radio Materia e il giornalista sulla pista di Malpensa



Oggi siamo riusciti a dare anche qualche notizia più leggera partendo dallo “scoop” di Radio Materia che ha dato un volto e un nome al creatore della pagina Instagram “Una rotonda sul lago” (trovate il podcast nella serie Chi l’avrebbe mai detto) ma anche scherzando sul nostro Roberto Morandi che da vero “umarell” è andato a vedere come stanno rifacendo la pista di Malpensa con molte curiosità. Parliamo anche di qualche fatto di cronaca e dell’ex prete social Alberto Ravagnani che torna a Busto Arsizio senza tonaca