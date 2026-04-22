Il primo scoop di Radio Materia e il giornalista sulla pista di Malpensa
Le principali news e quelle più curiose di mercoledì in meno di 10 minuti
Oggi siamo riusciti a dare anche qualche notizia più leggera partendo dallo “scoop” di Radio Materia che ha dato un volto e un nome al creatore della pagina Instagram “Una rotonda sul lago” (trovate il podcast nella serie Chi l’avrebbe mai detto) ma anche scherzando sul nostro Roberto Morandi che da vero “umarell” è andato a vedere come stanno rifacendo la pista di Malpensa con molte curiosità. Parliamo anche di qualche fatto di cronaca e dell’ex prete social Alberto Ravagnani che torna a Busto Arsizio senza tonaca
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.