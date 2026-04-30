Il primo viaggio in solitaria di Ironadia abbatte le barriere e fa tappa a Somma Lombardo

«È una grandissima conquista». Sono parole commosse e cariche d’orgoglio quelle di Nadia Lauricella, conosciuta sul web (e non solo) come Ironadia, arrivate al termine del suo primo viaggio affrontato in totale autonomia. Per la content creator siciliana, nata con la focomelia e nominata cavaliere dell’Ordine al merito dal Presidente Sergio Mattarella, la tappa a Somma Lombardo è stata infatti un traguardo personale che ne conferma la forza come “donna d’acciaio

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Lauricella è giunta in città per partecipare a un’iniziativa di condivisione legata al tessuto commerciale locale: in questi giorni registrerà infatti dei contenuti video in uno noto showroom del centro sommese, il Come tu mi vuoi. «Un modo diverso di utilizzare i social e al tempo far parlare il commercio locale e la città», spiega il titolare Alessandro Pintus.

L’attivista ha dedicato parte del fine settimana a un confronto istituzionale in municipio, dove le è stato donato un presente (nella foto) dopo essere ricevuta dal vicesindaco Stefano Aliprandini, dall’assessora Donata Valenti, la rappresentante dell’associazione commercianti (La Somma di Noi) Alessia Bianchi. Nel corso del colloquio, i riflettori si sono spostati dalle barriere architettoniche a quelle umane e sociali che ancora limitano la piena integrazione. «In primis vanno attenzionate le famiglie», ha sottolineato Lauricella, ricordando come troppo spesso i genitori vengano lasciati soli davanti alle difficoltà quotidiane.

Il punto critico individuato riguarda il periodo successivo al percorso scolastico, quando il rischio per molti giovani è quello di finire chiusi in casa. Per evitare l’isolamento servono progetti concreti, obiettivi minimi e percorsi di inserimento lavorativo capaci di restituire dignità a chi convive con disabilità importanti. Dall’incontro è emersa la volontà di portare la testimonianza di Nadia direttamente nelle scuole cittadine: attraverso un dialogo e giudizio dei pari si deve mirare al contrastato bullismo e pregiudizi, e insegnare così a vedere la persona oltre il limite fisico. «Parlare aiuta. A me ha svoltato la vita. E vedo come adesso le altre persone quando mi guardano non vedono più la ragazza con disabilità ma vedono e imparano a conoscere Nadia come persona, al di là di ogni differenza».