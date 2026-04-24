Il primo violino dei Wiener Philharmoniker inaugura a Saronno il Concorso lirico internazionale Giuditta Pasta

La grande musica protagonista a Saronno con “Tempora mutantur”, il concerto dell’orchestra “I Pomeriggi Musicali”che domenica 3 maggio alle 16 inaugurerà al Teatro Giuditta Pasta la quinta edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico dedicato alla celebre soprano.

Sul podio salirà Alessandro Cadario, tra i direttori italiani più apprezzati, affiancato dal violinista Rainer Honeck (nella foto), storico Konzertmeister dei Wiener Philharmoniker. Il programma propone un percorso che attraversa i secoli, mettendo in dialogo Haydn, Beethoven e la musica contemporanea.

Ad aprire il concerto sarà la prima esecuzione assoluta di “Liza” di Carlo Galante, commissionata dai Pomeriggi Musicali. Seguirà la Sinfonia n. 64 “Tempora mutantur” di Haydn e, in chiusura, il Concerto per violino e orchestra op. 61 di Beethoven, una delle opere più rappresentative del repertorio.

Il concerto segna l’avvio ufficiale del Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta, promosso dalla Città di Saronno e dalla Fondazione culturale omonima, con il patrocinio di istituzioni italiane e internazionali.

La competizione si distingue per una giuria di alto profilo, composta da direttori artistici, agenti e professionisti attivi nei principali teatri del mondo, con l’obiettivo non solo di premiare ma anche di accompagnare i giovani talenti verso il mercato internazionale.

PIl concorso mette in palio premi in denaro, tra cui 6mila euro per il primo classificato, oltre a riconoscimenti speciali e opportunità concrete di carriera, come ingaggi artistici e collaborazioni.

Accanto alla giuria tecnica sarà presente anche una giuria popolare, coinvolgendo direttamente il pubblico nelle valutazioni e rafforzando il legame tra manifestazione e territorio.

Il calendario prevede anche eventi collaterali dedicati alla figura di Giuditta Pasta, tra incontri, approfondimenti e appuntamenti culturali che accompagneranno la manifestazione fino al gala finale del 9 maggio.

Un progetto che sta facendo diventare Saronno un punto di riferimento per la lirica e la musica, grazie al mix tra qualità artistica, partecipazione e apertura internazionale.