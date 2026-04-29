Il rione di Fogliaro a Varese festeggia San Giuseppe lavoratore tra messa solenne, gastronomia e mercatino dell’artigianato

L’appuntamento è nelle vie adiacenti la chiesa parrocchiale per tutta la giornata del primo maggio

La parrocchia di San Giuseppe a Fogliaro, rione di Varese, celebra come ormai tradizione il primo maggio ricordando il suo patrono, san Giuseppe Lavoratore, con una giornata che unisce la devozione religiosa al coinvolgimento della comunità locale.

Il programma prende il via alle 11 con la messa solenne, seguita dal banco gastronomico che aprirà a mezzogiorno. Nel tardo pomeriggio, alle 18, è prevista la recita del Santo Rosario. Per l’intera giornata, nelle vie adiacenti alla chiesa parrocchiale, sarà allestito l’apprezzatissimo mercatino di arti e mestieri.

La festa rientra nel calendario della Comunità Pastorale Santi Gottardo e Giovanni Paolo II, che raggruppa le parrocchie di Bregazzana, Fogliaro, Velate, Rasa e Sant’Ambrogio. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Varese.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 208 7165.