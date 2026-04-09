Varese News

Econews

Il ritorno alla terra è giovane e rosa: nel Varesotto l’agricoltura batte la crisi

I numeri descrivono un comparto che, a fine 2025, conta 1.570 imprese attive e oltre 2.300 addetti

agricoltura

Nonostante la stabilità del numero di imprese, crescono gli occupati (+4,3%) e il ricambio generazionale. Il settore florovivaistico si conferma punta di diamante, mentre le donne guidano quasi un’azienda su quattro.

I numeri descrivono un comparto che, a fine 2025, conta 1.570 imprese attive e oltre 2.300 addetti. Sebbene il valore aggiunto (170 milioni di euro) pesi per lo 0,6% sul totale provinciale, l’agricoltura varesina dimostra una dinamicità superiore ad altri settori:

L’eccellenza dei fiori: Con 171 localizzazioni, il florovivaismo rappresenta il 10% dell’intero comparto agricolo locale.
Quote rosa: Il 23% delle realtà agricole è in mano a donne, superando la media provinciale ferma al 21%.
Spinta giovane: Le imprese “under 35” sono cresciute del 6% rispetto al 2019, arrivando a coprire oltre il 10% del mercato agricolo varesino.

Mentre le sedi d’impresa restano stabili (-0,7%), la crescita costante degli addetti suggerisce un passaggio da un’agricoltura di pura sussistenza a modelli aziendali più strutturati e moderni. (Fonte: Stock-View, Infocamere e Istituto Tagliacarne)

Agricoltura, silvicoltura e pesca — Provincia di Varese

Dati al 2025 · Fonte: Stock-View, Infocamere, Istituto Tagliacarne 2024

Struttura del settore

1.570
Imprese attive
2,8% del totale provinciale
1.789
Localizzazioni attive
di cui 171 florovivaismo
~2.300
Addetti occupati
nelle localizzazioni
170 M€
Valore aggiunto
0,6% del totale provinciale

Trend 2019–2025

−0,7%
Localizzazioni d’impresa (pressoché stabili)
+4,3%
Addetti nelle localizzazioni agricole

Composizione delle imprese

Imprese femminili — agricoltura varesina 23%

Media provinciale femminile 21%

Imprese giovanili — agricoltura varesina 10%

Media provinciale giovanile 9%

Florovivaismo e imprenditoria giovanile

171
Localizzazioni dedicate alla coltivazione di fiori
10% del settore agricolo varesino
+6%
Imprese giovanili in valore assoluto
Dal 9% (2019) al 10% (2025)

Fonti: Stock-View, Infocamere (dati al fine 2025) · Istituto Tagliacarne (valore aggiunto 2024)

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.