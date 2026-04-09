Il ritorno alla terra è giovane e rosa: nel Varesotto l’agricoltura batte la crisi
I numeri descrivono un comparto che, a fine 2025, conta 1.570 imprese attive e oltre 2.300 addetti
Nonostante la stabilità del numero di imprese, crescono gli occupati (+4,3%) e il ricambio generazionale. Il settore florovivaistico si conferma punta di diamante, mentre le donne guidano quasi un’azienda su quattro.
I numeri descrivono un comparto che, a fine 2025, conta 1.570 imprese attive e oltre 2.300 addetti. Sebbene il valore aggiunto (170 milioni di euro) pesi per lo 0,6% sul totale provinciale, l’agricoltura varesina dimostra una dinamicità superiore ad altri settori:
L’eccellenza dei fiori: Con 171 localizzazioni, il florovivaismo rappresenta il 10% dell’intero comparto agricolo locale.
Quote rosa: Il 23% delle realtà agricole è in mano a donne, superando la media provinciale ferma al 21%.
Spinta giovane: Le imprese “under 35” sono cresciute del 6% rispetto al 2019, arrivando a coprire oltre il 10% del mercato agricolo varesino.
Mentre le sedi d’impresa restano stabili (-0,7%), la crescita costante degli addetti suggerisce un passaggio da un’agricoltura di pura sussistenza a modelli aziendali più strutturati e moderni. (Fonte: Stock-View, Infocamere e Istituto Tagliacarne)
Agricoltura, silvicoltura e pesca — Provincia di Varese
Dati al 2025 · Fonte: Stock-View, Infocamere, Istituto Tagliacarne 2024
Struttura del settore
|
1.570
Imprese attive
2,8% del totale provinciale
|
1.789
Localizzazioni attive
di cui 171 florovivaismo
|
~2.300
Addetti occupati
nelle localizzazioni
|
170 M€
Valore aggiunto
0,6% del totale provinciale
Trend 2019–2025
|
−0,7%
Localizzazioni d’impresa (pressoché stabili)
|
+4,3%
Addetti nelle localizzazioni agricole
Composizione delle imprese
|Imprese femminili — agricoltura varesina
|23%
|Media provinciale femminile
|21%
|Imprese giovanili — agricoltura varesina
|10%
|Media provinciale giovanile
|9%
Florovivaismo e imprenditoria giovanile
|
171
Localizzazioni dedicate alla coltivazione di fiori
10% del settore agricolo varesino
|
+6%
Imprese giovanili in valore assoluto
Dal 9% (2019) al 10% (2025)
Fonti: Stock-View, Infocamere (dati al fine 2025) · Istituto Tagliacarne (valore aggiunto 2024)
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