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Gallarate/Malpensa

Il ritrovamento della necropoli di via Carreggia a Cardano al Campo

La Società Gallaratese promuove un incontro venerdì 17 aprile, a cinquant'anni dalla scoperta

necropoli cardano al campo

A Cardano al Campo si ricorda il ritrovamento della necropoli romana di via Carreggia, che risale a cinquant’anni fa: la Società Gallaratese promuove un incontro venerdì 17 aprile alle 21 alla sala Pertini di via Giuseppe Verdi 13 a Cardano.

Relatori della serata saranno Massimo Palazzi e Alessandro Deiana, rispettivamente presidente e vicepresidente della Società Gallaratese per gli Studi Patri.

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Pubblicato il 09 Aprile 2026
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