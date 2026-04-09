Il ritrovamento della necropoli di via Carreggia a Cardano al Campo

A Cardano al Campo si ricorda il ritrovamento della necropoli romana di via Carreggia, che risale a cinquant’anni fa: la Società Gallaratese promuove un incontro venerdì 17 aprile alle 21 alla sala Pertini di via Giuseppe Verdi 13 a Cardano.

Relatori della serata saranno Massimo Palazzi e Alessandro Deiana, rispettivamente presidente e vicepresidente della Società Gallaratese per gli Studi Patri.