Il ritrovamento della necropoli di via Carreggia a Cardano al Campo
La Società Gallaratese promuove un incontro venerdì 17 aprile, a cinquant'anni dalla scoperta
A Cardano al Campo si ricorda il ritrovamento della necropoli romana di via Carreggia, che risale a cinquant’anni fa: la Società Gallaratese promuove un incontro venerdì 17 aprile alle 21 alla sala Pertini di via Giuseppe Verdi 13 a Cardano.
Relatori della serata saranno Massimo Palazzi e Alessandro Deiana, rispettivamente presidente e vicepresidente della Società Gallaratese per gli Studi Patri.
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