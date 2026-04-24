Il Rotary club Varese ricorda il suo Maestro Gaspare Morgione

Una sala partecipe al ristorante Venanzio, un filo di memoria condivisa e un sorriso mai superficiale hanno accompagnato la presentazione di Oblò (Macchione editore), volume dedicato a Gaspare Morgione.

L’iniziativa del Rotary Club Varese ha reso omaggio al giornalista, scrittore, umorista e rotariano che ha lasciato un segno profondo nella cultura cittadina. Il presidente Paolo Giovanni Crespi ha aperto la conviviale ricordando Morgione attraverso le testimonianze dei rotariani, alla presenza della moglie, Agnese Crosta Morgione, autrice del libro.

(Da sinistra: Gianni Spartà, Agnese Crosta Morgione e Paolo Giovanni Crespi)

Con lei sono intervenuti i colleghi giornalisti e amici Gianni Spartà e Michele Mancino che hanno delineato il profilo di un professionista rigoroso e sensibile. «Era poliedrico e dotato di una sensibilità artistica che gli permetteva di anticipare i tempi», ha sottolineato Mancino, ricordando il libro E Dio creò gli alberi a sua immagine e somiglianza del 1970, già attento al rapporto tra uomo e ambiente.

Nei disegni e nelle vignette di Morgione emerge una cifra espressiva immediata, libera da sovrastrutture, capace di coniugare leggerezza e profondità.

Spartà ha ricordato l’originalità del suo umorismo, «capace di far sorridere senza banalizzare». Una satira mai gridata, lontana dalla battuta facile, che affondava nella realtà per metterne in luce le contraddizioni. Un tratto che, come ha ricordato lo stesso Spartà, si avvicina a quell’“umorismo triste” capace di unire ironia e riflessione. Dietro la leggerezza affiorava una vena più intima, segnata da esperienze difficili: la perdita della madre in giovane età e il trasferimento dall’Abruzzo a Varese. L’arte e la scrittura diventarono così strumenti espressivi e rifugio personale.

Morgione restò sempre un maestro, anche negli anni alla “Prealpina”, di cui fu condirettore con Pier Fausto Vedani. La sua scrittura, essenziale, si traduceva in corsivi chiari ed eleganti, mentre le vignette erano veri e propri editoriali, capaci di stimolare riflessioni senza ricorrere a toni eccessivi.

Nota la sua abitudine di consegnare le vignette poco prima della stampa. «La creatività arriva come una scossa, tutti i pensieri della giornata si concentrano in quell’istante» spiegava Morgione.