Varese News

Varese Laghi

Il Sacro Monte sotto le stelle: a Bisuschio una serata tra arte e astronomia

L'incontro, curato da Roberto Baggio dell'Associazione "Ipazia", svelerà i legami celesti nascosti tra le cappelle del borgo Patrimonio Unesco

foto del giorno 7 aprile 2026 sacro monte luca sacchet

Guardare al Sacro Monte di Varese non solo come a un capolavoro dell’arte barocca o a un itinerario di fede, ma come a un complesso architettonico che dialoga con il cielo. È questa la sfida lanciata dall’Associazione Astronomica “Ipazia”, che ha organizzato per la serata di venerdì 17 aprile un incontro dal titolo suggestivo: “Le Cappelle del Sacro Monte tra fede, arte e astronomia”.

Oltre la bellezza, l’orientamento celeste

L’evento, ospitato nel Maxisalone del Comune di Bisuschio, vedrà come relatore Roberto Baggio. Non si parlerà solo delle splendide statue del Silva o delle architetture del Bernascone, ma si cercherà di indagare se e come la disposizione delle quattordici cappelle e del Santuario risponda a logiche legate all’astronomia, ai solstizi o a particolari allineamenti stellari, temi spesso cari alle grandi fabbriche religiose del passato.

L’Associazione “Ipazia”, attiva tra Bisuschio e Monteviasco, continua così la sua opera di divulgazione scientifica, intrecciandola questa volta con la storia locale e il patrimonio Unesco del territorio varesino.

Dettagli dell’appuntamento

L’incontro è patrocinato dal Comune di Bisuschio e rappresenta un’occasione per cittadini e appassionati di riscoprire il “viale delle cappelle” con occhi nuovi, attraverso una lente che unisce il rigore scientifico al fascino del mistero.

Informazioni utili

Quando: Venerdì 17 aprile 2026, ore 21:00.
Dove: Maxisalone del Comune di Bisuschio (VA).
Ingresso: Gratuito e aperto a tutti.
Contatti: Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito astroipazia.it o scrivere a info@astroipazia.it.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.