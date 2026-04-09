Il Sacro Monte sotto le stelle: a Bisuschio una serata tra arte e astronomia

Guardare al Sacro Monte di Varese non solo come a un capolavoro dell’arte barocca o a un itinerario di fede, ma come a un complesso architettonico che dialoga con il cielo. È questa la sfida lanciata dall’Associazione Astronomica “Ipazia”, che ha organizzato per la serata di venerdì 17 aprile un incontro dal titolo suggestivo: “Le Cappelle del Sacro Monte tra fede, arte e astronomia”.

Oltre la bellezza, l’orientamento celeste

L’evento, ospitato nel Maxisalone del Comune di Bisuschio, vedrà come relatore Roberto Baggio. Non si parlerà solo delle splendide statue del Silva o delle architetture del Bernascone, ma si cercherà di indagare se e come la disposizione delle quattordici cappelle e del Santuario risponda a logiche legate all’astronomia, ai solstizi o a particolari allineamenti stellari, temi spesso cari alle grandi fabbriche religiose del passato.

L’Associazione “Ipazia”, attiva tra Bisuschio e Monteviasco, continua così la sua opera di divulgazione scientifica, intrecciandola questa volta con la storia locale e il patrimonio Unesco del territorio varesino.

Dettagli dell’appuntamento

L’incontro è patrocinato dal Comune di Bisuschio e rappresenta un’occasione per cittadini e appassionati di riscoprire il “viale delle cappelle” con occhi nuovi, attraverso una lente che unisce il rigore scientifico al fascino del mistero.

Informazioni utili

Quando: Venerdì 17 aprile 2026, ore 21:00.

Dove: Maxisalone del Comune di Bisuschio (VA).

Ingresso: Gratuito e aperto a tutti.

Contatti: Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito astroipazia.it o scrivere a info@astroipazia.it.