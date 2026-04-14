Il Sacro Monte tra arte e spiritualità: una serata con Walter Capelli

Il Sacro Monte di Varese, uno dei luoghi più amati dai varesini e non solo, torna al centro di un appuntamento che intreccia arte, spiritualità e paesaggio a Materia Spazio Libero lunedì 20 aprile alle 20:45. Scenario di silenzio e contemplazione, immerso nelle Prealpi e riconosciuto per il suo valore storico e culturale, il complesso monumentale diventa protagonista di una serata dedicata alla ricerca artistica di Walter Capelli insieme a don Eros Monti, arciprete del Sacro Monte, lo storico dell’arte Silvano Colombo – tra i maggiori studiosi del complesso – e Vittore Nicora, che proporrà una lettura legata alla bellezza della natura e al valore spirituale del luogo.

L’incontro presenta l’ultimo lavoro del fotografo, in particolare il progetto di Pittografia: una sperimentazione che nasce dalla fotografia e si sviluppa in opere tridimensionali realizzate su metallo, arricchite da interventi pittorici. Un linguaggio espressivo originale che supera i confini dell’immagine tradizionale per restituire nuove profondità e prospettive.

Durante la serata saranno proiettate immagini inedite realizzate da Capelli all’interno delle Cappelle del Sacro Monte. Si tratta di scatti costruiti attraverso raffinati tagli di luce e una vera e propria regia visiva, capaci di restituire dinamismo e nuova vita alle sculture dei Misteri del Rosario, offrendo uno sguardo sorprendente su un patrimonio conosciuto ma ancora ricco di possibilità interpretative.

La serata si configura così come un momento di dialogo tra arte, paesaggio e spiritualità, capace di restituire al Sacro Monte una luce nuova, attraverso lo sguardo sensibile e contemporaneo di un artista che ne ha saputo cogliere l’anima più profonda.