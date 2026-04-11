“Il sangue arrivava fino al portico”: la vicina racconta l’aggressione mortale
La donna ha osservato l'agguato dal balcone: "Ho sentito rumore, mi sono affacciata e ho visto la scena. Erano quattro, uno gridava di scappare"
“Il sangue arrivava fino sotto il portico”. A parlare è una donna che abita a pochi metri dal luogo dell’aggressione mortale avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via Porro Gian Pietro a Induno Olona, dove un uomo, Enzo Ambrosino, 30 anni, è stato ucciso e altri tre sono rimasti gravemente feriti.
La vicina, affacciata dal balcone dopo aver sentito dei rumori, ha assistito alla scena. “Ero a letto, ho sentito rumore e mi sono affacciata. Ho detto: ma che cavolo è successo? C’era una moto per terra, lui per terra, e c’era sangue dappertutto, fino sotto il portico”, racconta ancora scossa.
Secondo la sua testimonianza, sul posto c’erano quattro persone. “Erano quattro ragazzi, però uno stava in macchina. Uno diceva: andiamo, andiamo, scappiamo, scappiamo. E sono scappati tutti e quattro in una macchina nera”, riferisce la donna.
La scena che ha visto dal balcone l’ha colpita profondamente. “Sono scesa e ho visto il ragazzo. Era tutto pallido, l’ho visto e mi è sembrato morto”. Alla domanda su quali oggetti fossero stati usati nell’aggressione, la donna risponde: “Per me erano delle cose di legno e di ferro”.
I carabinieri di Varese, che hanno arrestato due persone per l’omicidio, stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.