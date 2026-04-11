“Il sangue arrivava fino al portico”: la vicina racconta l’aggressione mortale

“Il sangue arrivava fino sotto il portico”. A parlare è una donna che abita a pochi metri dal luogo dell’aggressione mortale avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via Porro Gian Pietro a Induno Olona, dove un uomo, Enzo Ambrosino, 30 anni, è stato ucciso e altri tre sono rimasti gravemente feriti.

La vicina, affacciata dal balcone dopo aver sentito dei rumori, ha assistito alla scena. “Ero a letto, ho sentito rumore e mi sono affacciata. Ho detto: ma che cavolo è successo? C’era una moto per terra, lui per terra, e c’era sangue dappertutto, fino sotto il portico”, racconta ancora scossa.

Secondo la sua testimonianza, sul posto c’erano quattro persone. “Erano quattro ragazzi, però uno stava in macchina. Uno diceva: andiamo, andiamo, scappiamo, scappiamo. E sono scappati tutti e quattro in una macchina nera”, riferisce la donna.

La scena che ha visto dal balcone l’ha colpita profondamente. “Sono scesa e ho visto il ragazzo. Era tutto pallido, l’ho visto e mi è sembrato morto”. Alla domanda su quali oggetti fossero stati usati nell’aggressione, la donna risponde: “Per me erano delle cose di legno e di ferro”.

I carabinieri di Varese, che hanno arrestato due persone per l’omicidio, stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.