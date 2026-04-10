Il senatore Alfieri monitora le elezioni in Ungheria e avverte, “Criticità su campagna elettorale, fondi e media”

Il senatore varesino Alessandro Alfieri continua il suo viaggio in Ungheria come membro della missione dell’Osce incaricata di monitorare il corretto svolgimento delle elezioni parlamentari. Un appuntamento che, secondo il parlamentare del Partito Democratico, potrebbe segnare un passaggio decisivo nella storia politica del Paese, ma dal quale – afferma – sono già emersi diversi aspetti critici.

«Le persone che incontro – racconta Alfieri –mi restituiscono la sensazione che questa volta le elezioni siano realmente contendibili e che l’era Orban possa finire». È questa la percezione raccolta sul campo dal senatore, impegnato in questi giorni in una serie di incontri con esponenti politici, media e organizzazioni della società civile.

Secondo Alfieri, la possibilità concreta di alternanza ha spinto entrambi gli schieramenti a intensificare gli sforzi: da una parte il partito di governo Fidesz, deciso a mantenere un sistema costruito in 16 anni, dall’altra le opposizioni che intravedono «la possibilità di mandare a casa Orban».

Partecipazione da record

Uno degli elementi più rilevanti potrebbe essere l’affluenza alle urne. Nella storia democratica ungherese solo una volta si è superato, di poco, il 70% dei votanti. Questa tornata elettorale potrebbe invece registrare un record.

Fidesz continua a dimostrare una forte capacità di mobilitazione, soprattutto nei centri medio-piccoli, mentre il partito Tisza, guidato da Peter Magyar, ha saputo intercettare un elettorato trasversale, con particolare attenzione ai giovani under 30.

«Avendo militato – precisa Alfieri – fino a poco più di due anni fa in Fidesz, Magyar non rappresenta un salto del buio per molti elettori di centrodestra, anzi è un’alternativa credibile rispetto all’astensione per quei delusi del governo che mai voterebbero per un partito di centrosinistra».

In campo anche il mondo dello spettacolo

La campagna elettorale si gioca anche sul piano culturale. Alfieri sarà presente al grande evento musicale a Piazza degli Eroi, dal titolo End of the Regime, promosso dall’intellettuale Robert Puzser. Parallelamente, il premier Viktor Orban si prepara a chiudere la campagna con un comizio ai piedi del castello di Buda.

Le criticità

Nel corso della missione, Alfieri afferma di avere osservato già diverse criticità.

Il senatore sottolinea infatti l’assenza di una legislazione puntuale sui social network. A ciò si affianca la mancanza di distinzione tra i messaggi, le attività e le risorse messe in campo dalle istituzioni statali e quelle del partito di maggioranza.

Esiste inoltre una forte disparità di genere nella rappresentanza politica. «Solo il 15,6% dei membri del parlamento uscente sono donne – precisa Alfieri –, mentre a stento arrivano al 24% le candidate donne a queste elezioni».

Problemi riscontrati anche sull’aspetto finanziario: con l’eliminazione del tetto alle spese elettorali unita a una scarsa trasparenza sui finanziamenti. «Non ci sono limiti alle donazioni – aggiunge il senatore – e non ci sono sanzioni per chi non presenta dopo le elezioni report accurati su come sono stati spesi i soldi in campagna elettorale».

A tutto ciò si aggiungerebbero anche la forte concentrazione dei media filogovernativi, mentre il 13 marzo la Corte costituzionale ha annullato una sentenza di un tribunale che obbligava i media online pubblici a garantire una copertura equa ai ricorrenti.

Il lavoro della missione Osce

La missione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa prevede attività che spaziano dagli incontri preparatori con i responsabili delle campagne, fino al monitoraggio diretto delle operazioni di voto nei seggi.

Tra i compiti degli osservatori ci sono la verifica dell’applicazione della legge elettorale, il controllo delle attività di campagna – comprese quelle online – e l’analisi della copertura mediatica, con particolare attenzione a possibili fenomeni di disinformazione o interferenze.

Nei prossimi giorni la delegazione proseguirà il lavoro incontrando i partiti in corsa, in vista del voto di domenica.