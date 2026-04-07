Il sindacato dei frontalieri Ufis ottiene risposte ufficiali da Svizzera e Lombardia sulla tassa della salute ma restano i dubbi

L’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera (UFIS) accende i riflettori sulla cosiddetta “tassa sanità” e rende note le prime risposte ufficiali ottenute sia da Berna sia da Regione Lombardia. Due posizioni che, secondo il sindacato, appaiono distanti e contribuiscono ad alimentare incertezze tra i lavoratori frontalieri.

Le risposte da Berna e dalla Lombardia

UFIS è la prima organizzazione ad aver ricevuto un riscontro formale dalle autorità federali svizzere e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Dalla risposta del Dipartimento federale degli aBari esteri svizzero emerge una posizione chiara e netta: l’Accordo bilaterale tra Svizzera e Italia sui frontalieri rappresenta un trattato internazionale che, in quanto tale, prevale sulle normative interne dei singoli Stati. Lo stesso Accordo è finalizzato, per sua natura, anche ad evitare fenomeni di doppia imposizione e prevede specifici meccanismi di concertazione tra le autorità dei due Paesi per risolvere eventuali criticità interpretative e applicative.

La Confederazione Svizzera ha inoltre confermato di seguire con attenzione l’evolversi della situazione, anche attraverso apposite commissioni e canali istituzionali già attivi.

Ben diversa appare la posizione espressa dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che di fatto scarica la totalità delle responsabilità sul Governo centrale. Nella sua risposta, infatti, si evidenzia come la Regione non possa sottrarsi all’applicazione della misura, in quanto vincolata dalla normativa nazionale, a diBerenza di quanto avvenuto in altre Regioni come il Piemonte. Allo stesso tempo, però, la stessa Regione Lombardia ammette di essere ancora impegnata nella definizione delle modalità attuative della misura, dichiarando quindi, nei fatti, di non avere ancora chiarezza su come applicarla concretamente.

Dubbi sulla “tassa sanità”

Secondo UFIS, le risposte ricevute non chiariscono i numerosi interrogativi sollevati. In particolare, restano poco definite sia le finalità della misura sia la destinazione delle risorse che verrebbero raccolte.

Il sindacato evidenzia come questa situazione contribuisca ad aumentare l’incertezza tra i lavoratori frontalieri, che percepiscono la misura come priva di una reale giustificazione.

Richiesta di chiarimenti al Governo

Per questo motivo UFIS ha già richiesto ulteriori chiarimenti direttamente al Ministero competente, chiedendo di fare luce sull’origine e sulla necessità della misura.

L’organizzazione ha ribadito l’intenzione di continuare a monitorare l’evolversi della situazione, mantenendo un confronto costante con tutte le istituzioni coinvolte, sia a livello nazionale sia internazionale, per tutelare gli interessi dei frontalieri.