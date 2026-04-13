Il sindaco di Induno Olona dopo l’omicidio: “Pronta risposta dello Stato, siamo una comunità sicura”

Il sindaco di Induno Olona, Giorgio Castelli, interviene con fermezza dopo i fatti di sangue dell’11 aprile, esprimendo sollievo per la rapida svolta nelle indagini. A seguito del fermo dell’uomo accusato dell’omicidio di Enzo Ambrosino, il primo cittadino ha voluto sottolineare l’efficacia della macchina investigativa e rassicurare la cittadinanza sulla sicurezza del territorio comunale, definendo l’accaduto come un episodio tragico ma del tutto isolato rispetto alla vita della comunità.

Il plauso alle Forze dell’Ordine

Il primo pensiero del sindaco è andato al lavoro dei militari che, in meno di quarantott’ore, hanno individuato il presunto responsabile. «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento – le parole di Castelli – ai Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale e della Compagnia di Varese. La rapidità con cui sono stati raccolti elementi di responsabilità e la velocità nell’identificazione dei soggetti coinvolti testimoniano l’efficienza delle nostre Forze dell’Ordine».

Il ruolo della videosorveglianza

Secondo Castelli, la risoluzione del caso è stata agevolata dagli investimenti tecnologici effettuati dal Comune negli ultimi anni. «Il fermo è arrivato anche grazie al sistema di videosorveglianza comunale – ha precisato il primo cittadino – installato nelle vie di Induno Olona. È la risposta più forte che lo Stato potesse dare al nostro territorio». Le telecamere avrebbero infatti fornito i riscontri necessari per confermare le responsabilità dei soggetti coinvolti nella lite sfociata in tragedia.

Un episodio estraneo alla comunità

Il sindaco ha tenuto a precisare che il contesto in cui è maturato il delitto non appartiene al tessuto sociale indunese, parlando di tensioni tra nuclei familiari esterni. «Quanto accaduto è un fatto gravissimo – ha ribadito Castelli – un giovane ha perso la vita per futili motivi. Detto questo, è fondamentale sottolineare che si è trattato di un episodio isolato e circoscritto a dinamiche private che nulla hanno a che vedere con la quotidianità della nostra comunità».

L’appello ai cittadini

In chiusura, l’Amministrazione ha voluto lanciare un messaggio di serenità ai residenti, invitandoli a non lasciarsi trasportare dal timore. «Induno Olona non è, e non diventerà, teatro di impunità – ha concluso il sindaco Castelli – continueremo a lavorare per garantire che la nostra cittadina rimanga il luogo sicuro che tutti conosciamo. Ai miei concittadini dico: abbiate fiducia nelle istituzioni, che hanno dimostrato di saper vigilare con estrema prontezza».