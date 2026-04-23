Il TAR Lombardia respinge i ricorsi: Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi

Il TAR Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni del Varesotto Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate contro l’intitolazione dell’Aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Con questa sentenza, il Tribunale amministrativo ha sancito la legittimità dell’iter amministrativo seguito per l’intitolazione, confermando la decisione che aveva suscitato un ampio dibattito pubblico. In particolare, il Comune di Milano aveva contestato l’uso del nome “Milano” nell’intitolazione, in quanto riteneva di essere stato escluso dalla procedura, che era stata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, guidato da Matteo Salvini. Nonostante le opposizioni, la decisione finale del TAR ha confermato la validità dell’intitolazione a Silvio Berlusconi.

La reazione del consigliere regionale Marco Bestetti

Marco Bestetti, consigliere regionale lombardo di Fratelli d’Italia (FdI), ha espresso grande soddisfazione per l’esito della sentenza: «Esprimo grande soddisfazione per la sentenza che sancisce l’assoluta correttezza dell’iter amministrativo seguito da tutte le istituzioni coinvolte, avviato su impulso del Consiglio Regionale della Lombardia che, poco dopo la scomparsa di Berlusconi, aveva approvato un ordine del giorno per chiedere l’intitolazione di Malpensa, impegnando il presidente Fontana ad attivarsi in tal senso, come poi effettivamente avvenuto».

Bestetti ha anche rivendicato con orgoglio l’ottenimento della costituzione in giudizio della Regione Lombardia per difendere l’intitolazione a Berlusconi, definendo i ricorsi dei Comuni come un’azione con una “evidente impronta politica e ideologica”, che per lui era “assolutamente inaccettabile”.

Il Commento di Bestetti sul Giudizio

“Spiace che il Tribunale abbia dovuto perdere tempo e risorse pubbliche su ricorsi così ridicoli”, ha dichiarato Bestetti. “Ma siamo molto soddisfatti per l’esito del giudizio: l’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi, con buona pace degli odiatori in servizio permanente, ai quali, visto il probabile imbarazzo a prendere l’aereo, non resta altro da fare che attaccarsi al tram.”

Il contesto dell’intitolazione

L’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi era stata proposta poco dopo la sua morte nel 2023, con un ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia. L’iniziativa aveva suscitato diverse opposizioni politiche e istituzionali, ma la sentenza del TAR ha definitivamente stabilito che l’iter seguito è stato legittimo.

I dettagli del ricorso e la sentenza

In precedenza, nel novembre 2024, il TAR Lombardia aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata contro l’intitolazione. Nella nuova udienza, il Collegio ha chiesto un’integrazione documentale riguardante la titolarità del potere di intitolazione dello scalo, coinvolgendo lo Stato, l’ENAC (l’agenzia nazionale per l’aviazione civile) e il gestore dello scalo SEA. Il ricorso presentato si è formalmente opposto all’ordinanza dell’11 luglio 2024 con cui l’ENAC aveva proceduto all’intitolazione dell’aeroporto al fondatore di Forza Italia.