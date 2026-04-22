Il Team Undici si conferma protagonista nella Supermoto Italiana e Mondiale

Con la prima gara del Mondiale in Spagna, al circuito di Albaida, si è aperta nel week end prima di Pasqua la stagione agonistica 2026 della Supermoto. Il Team Undici asd, affiliato UISP, si è presentato con la novità di mettere in pista la Ducati Desmo 450 sviluppata dalla squadra di Gemonio per il tre volte campione del mondo Supermoto, il tedesco Marc Reiner Schmidt.



La preparazione fatta nell’inverno ha dato ottimi frutti, con Schmidt che ha esaltato il lavoro dei tecnici Team Undici dominando le due manche della domenica nella massima categoria S1GP, con un ritmo insostenibile per tutti gli altri concorrenti, mentre nella gara del sabato un piccolo inconveniente lo ha portato a dover fare una bella rimonta dal fondo classifica, fino al quinto posto. Con la somma dei piazzamenti si è classificato secondo nella gara, vicinissimo alla prima posizione. Una grande prestazione che dà fiducia per i prossimi appuntamenti del Mondiale Supermoto.

Ad Albaida per il Team Undici sono scesi in pista, con le TM 250 nel Campionato Europeo S2, anche i giovani piloti Leonardo Lapadula, da quest’anno inserito nei Talenti Azzurri FMI, che ha confermato l’alto livello raggiunto cogliendo una bellissima seconda posizione di gara e Riccardo Olivier, che al debutto nell’Europeo si è classificato 14esimo, lottando alla pari con piloti più esperti.

Successivamente il 12 aprile alla pista Azzurra di Borgo Ticino si è tenuta la prima gara stagionale del Trofeo Nord Est, e il Team Undici ha voluto esserci coinvolgendo anche Marc Schmidt a gareggiare sul percorso di quella che si può considerare la pista di casa della squadra varesina. Il pluricampione del Mondo Supermoto ha dato una volta di più dimostrazione del proprio talento, ben assecondato dalla già buona preparazione tecnica della nuova moto.

A Borgo Ticino anche Leonardo Lapadula è stato ancora vincente, dominando le due manche della gara, mentre Riccardo Olivier ha continuato a fare esperienza e ha ben figurato, pur penalizzato da un’incertezza che lo ha rallentato in gara 1.

Il ritmo serrato delle gare è poi continuato con gli Internazionali d’Italia Supermoto ad Ottobiano, dove il 19 aprile si è aperto il Campionato tricolore: anche sulla pista South Milano il Team Undici ha portato i propri piloti ai vertici.

Marc Schmidt, sempre con la Ducati Desmo 450 della scuderia gemoniese, ha dominato in tutte le tre manche della massima categoria SM1Pro, mentre Leonardo Lapadula è stato vincitore con ampi margini nelle gare della SM Young 250 e Riccardo Olivier si è tolta la bella soddisfazione del secondo posto nella SM3.

Le prime gare della stagione agonistica hanno quindi portato risultati di grande rilievo, al vertice della Supermoto italiana e Mondiale.