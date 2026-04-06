Solaro
Il Teatro Festival di Solaro si fa leggero con la commedia “Gemello per caso”
Appuntamento sabato 11 aprile al Villaggio Brollo con la compagnia Artisti Vagabondi. Spettacolo gratuito fino ad esaurimento posti
Il Solaro Teatro Festival arriva al terzo appuntamento e cambia ritmo. Dopo due spettacoli dal taglio più impegnato, la rassegna entra in una fase più leggera con la commedia in programma sabato 11 aprile alle 21 al Salone Teatro San Domenico Savio, nel Villaggio Brollo.
Protagonista della serata sarà la compagnia Artisti Vagabondi, realtà attiva nell’hinterland nord milanese non solo sul fronte degli spettacoli, ma anche nell’organizzazione di corsi, workshop e iniziative benefiche.
Sul palco porteranno “Gemello per caso”, una commedia inedita che ha già riscosso un buon successo al debutto nel maggio scorso, conquistando il pubblico con ritmo serrato, ironia e situazioni divertenti. In scena Giorgio Gerardi, Stefania Memeo, Gianluca Kiyron, Sara Castellan, Federico Reforgiato. Regia di Federico Reforgiato
Con questo appuntamento il festival apre una seconda parte più brillante, pensata per offrire momenti di leggerezza e intrattenimento al pubblico. Il percorso proseguirà poi con un quarto spettacolo già in calendario per il 9 maggio.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Le porte apriranno alle 20.30, mentre chi ha effettuato la prenotazione potrà accedere alla sala a partire dalle 20.15.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione via WhatsApp al numero 328 2833752