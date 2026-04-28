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Il tifo di Khaby Lame spinge Momo Niang alla cintura tricolore del lowkick

Il 26enne nato in Senegal e cresciuto a Gallarate trionfa sul ring di Lecco con i colori dell'XXL Combat Team davanti agli occhi di un fan d'eccezione

mouhamed momo niang kick boxing

Senegalese d’origine, gallaratese d’adozione: è questo l’identikit di uno dei nuovi campioni italiani di kick boxing messi in palio a Lecco da Federkombat e Wako Pro nella nottata del 25 aprile. Mouhamed “Momo” Niang, 26 anni, ha conquistato la cintura tricolore nella disciplina del lowkick (sono ammessi i calci alle gambe) davanti agli occhi di un tifoso speciale, il famoso tiktoker italo-senegalese Khaby Lame, che ha tifato per il connazionale.

Niang ha combattuto nella categoria fino a 71,8 Kg e ha vinto un combattimento emozionante e difficile, durato cinque riprese, contro Dhai Bardi. La cornice è stata quella dell’evento Purple Punch, serata rilevante visto che in palio c’erano un titolo europeo e quattro italiani.

Il neo tricolore difende i colori dell’XXL Combat Team di Gallarate dove si allena da sei anni sotto la guida di coach Alessandro Lamonica. La parte pugilistica è invece curata da coach Francis Rizzo. Niang fa parte del gruppo “pro” della società gallaratese, ha già preso parte a numerosi eventi importanti della sua disciplina e vanta un record da “pro” di 10 vittorie e 3 sconfitte in carriera.

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Pubblicato il 28 Aprile 2026
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