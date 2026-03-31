Il Trofeo Garbosi e la lezione dei grandi campioni: «Lo sport è un mezzo per la crescita, il risultato è solo una parte»

Il parquet come aula e il pallone come strumento per formare uomini, prima che atleti. La serata allo spazio Materia di Castronno, sede della redazione di VareseNews, mette al centro la missione educativa della pallacanestro giovanile, chiamando a raccolta i nomi che hanno scritto la storia di questo sport. Il pretesto è la presentazione della quarantottesima edizione del Trofeo Garbosi, ma il dibattito, moderato da Damiano Franzetti, scava nelle pieghe di un sistema che deve ritrovare la propria bussola tra l’ossessione per la vittoria e la necessità di tutelare il talento.

Gianni Chiapparo, tra gli organizzatori dell’incontro, traccia subito il confine del confronto evidenziando come l’attività sportiva sia un’agenzia educativa fondamentale, capace di surrogare le carenze di famiglia e scuola. Per Paolo Vittori, anima e fondatore del torneo che animerà i campi della provincia nel periodo pasquale, l’obiettivo resta chiaro: «Crediamo in quello che facciamo, cioè lo sport come mezzo per la crescita delle persone di tutte le età; quindi è un mezzo, non è il fine ultimo. Il risultato è una parte, ma quello che importa di più è lo sviluppo della personalità».

L’analisi tecnica si intreccia con quella sociologica nell’intervento di Toto Bulgheroni, presidente di Pallacanestro Varese, che individua tre pilastri per lo sviluppo di un giovane: fisico, talento e testa. Secondo Bulgheroni, l’insegnamento dei fondamentali deve restare una priorità assoluta, quasi una religione da coltivare lungo tutta la carriera. «Il settore giovanile è il legame che tu hai con la città, con i tifosi, con le famiglie» osserva il dirigente, sottolineando il valore dell’unione tra le realtà varesine per portare avanti programmi comuni basati su principi condivisi.

Dagli Stati Uniti e da Milano arrivano i contributi video di altissimo pregio, ovvero dai commissari tecnici Luca Banchi ed Ettore Messina. Banchi lancia un monito sulla precocità delle valutazioni biologiche: «Dobbiamo non smarrire la priorità, che è legata a stimolare la creatività di giocatori e premiare magari la loro futuribilità piuttosto che la loro competitività». Un concetto ripreso da Messina, che invita gli istruttori a recuperare il rapporto individuale con il ragazzo in palestra, stabilendo connessioni che vadano oltre la tattica.

Il tema dello svincolo e della perdita di tesserati agita il mondo del basket, come ricordato da Roberto Cecchini e Federico Danna. Se da un lato la burocrazia sportiva complica il lavoro dei club, dall’altro resta la sfida di riportare i bambini nei cortili e nei playground. Tra gli ospiti d’onore anche il coach della stella, Charlie Recalcati, che invita a non disperarsi e a guardare ai modelli europei che funzionano, come quello spagnolo o tedesco, dove l’investimento sugli istruttori e sulle strutture è prioritario rispetto ai soli ingaggi della prima squadra.

La chiusura è affidata ai numeri e alla realtà dei campi: il Trofeo Garbosi inizierà venerdì 3 aprile e coinvolgerà 48 squadre delle categorie Under 13 e Under 14, con una partecipazione internazionale che include formazioni da Stati Uniti, Georgia e Svizzera. Le finali si terranno nel pomeriggio di Pasquetta al palazzetto di Varese, coronando una settimana di sport che, nelle parole dei protagonisti, resta l’unico modo per «accendere la passione e far sì che i ragazzi possano venire in palestra».