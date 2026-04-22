Il tuo 5×1000 all’associazione Amici scuola materna Cattaneo. Investi sul futuro, investi sull’educazione
Con il tuo gesto sostieni progetti educativi e attività che migliorano ogni giorno la crescita dei bambini
Nata solo pochi mesi fa, l’associazione Amici Scuola materna Cattaneo è già pronta a raccogliere il 5×1000 di chiunque voglia sostenere le attività dello storico asilo del rione di Valle Olona, a Varese.
“Investi sul futuro, investi sull’educazione” è il motto di questa prima campagna per il 5×1000 che ha due obiettivi principali: sostenere il corso di inglese con insegnante madrelingua proposto a tutti i piccoli alunni e anche allestire un’area dedicata ai laboratori da vivere in natura nell’ampio giardino della scuola dell’infanzia.
Siamo ben consci che quanto stiamo facendo è una goccia d’acqua nell’oceano. Ma crediamo che se quella goccia non fosse nell’oceano questo sarebbe più piccolo e se ne sentirebbe la mancanza.
Madre Teresa di Calcutta
Destina il tuo 5×1000 alla’associazione Amici scuola materna Cattaneo: a te non costa nulla, ma per noi è un aiuto importante!
Inserisci il codice fiscale 95103520128 nello spazio della dichiarazione dei redditi dedicato al 5×1000
Con il tuo gesto sostieni progetti educativi e attività che migliorano ogni giorno la crescita dei nostri ragazzi.
Per maggiori informazioni scrivere a amiciscuolamaternacattaneo@gmail.com.
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