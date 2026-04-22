Nata solo pochi mesi fa, l’associazione Amici Scuola materna Cattaneo è già pronta a raccogliere il 5×1000 di chiunque voglia sostenere le attività dello storico asilo del rione di Valle Olona, a Varese.

“Investi sul futuro, investi sull’educazione” è il motto di questa prima campagna per il 5×1000 che ha due obiettivi principali: sostenere il corso di inglese con insegnante madrelingua proposto a tutti i piccoli alunni e anche allestire un’area dedicata ai laboratori da vivere in natura nell’ampio giardino della scuola dell’infanzia.

Siamo ben consci che quanto stiamo facendo è una goccia d’acqua nell’oceano. Ma crediamo che se quella goccia non fosse nell’oceano questo sarebbe più piccolo e se ne sentirebbe la mancanza.

Madre Teresa di Calcutta