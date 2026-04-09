Il Twirling Buguggiate conquista quindici medaglie europee in Olanda
Tra l'1 e il 5 aprile gli atleti della società varesina hanno gareggiato a Eindhoven per gli European Technical Championships ottenendo piazzamenti sul podio nelle categorie individuali e di squadra
Gli atleti del Twirling Buguggiate hanno partecipato, nella settimana di Pasqua tra l’1 e il 5 aprile, agli European Technical Championships di Eindhoven, in Olanda. La delegazione ha rappresentato l’Italia in diverse specialità, ottenendo risultati in tutte le categorie disputate e portando ogni componente della squadra a conquistare almeno una medaglia.
I risultati delle gare individuali
Nelle competizioni individuali, i rappresentanti della società hanno superato le fasi preliminari e le semifinali, centrando l’accesso alla finale in ogni specialità. Angelo Gammieri ha ottenuto la medaglia d’oro nella specialità Solo, mentre Gaia Valcamonica ha conquistato l’argento nell’Artistic e il bronzo nel Solo. Ginevra Colombo ha concluso la sua prova nell’Artistic con un ottavo posto.
Le competizioni a squadre nel livello Élite
Nelle gare di squadra, disputate nella categoria di massimo livello, Angelo Gammieri e Carlotta Turroni hanno ottenuto il bronzo nel Team Twirl. Un’altra medaglia di bronzo è arrivata nella specialità Gruppo Twirling Corps (Livello Élite) grazie alle prove di Giulia Broggi, Carlotta Colombo, Ginevra Colombo, Melissa Colombo, Desirée Costantini, Angelo Gammieri, Veronica Pastori, Alice Pattaro, Ilaria Serena e Carlotta Turroni.
Lo staff tecnico e la preparazione
Il bilancio complessivo della trasferta conta un oro, un argento e tredici bronzi. Questi piazzamenti seguono i risultati ottenuti al Mondiale di Torino dell’agosto 2025 e premiano il lavoro di preparazione svolto dagli allenatori Stefania Cabbia, Ilaria Interligi e Daniele Zambito. Allo staff si aggiungono i preparatori fisici Luca Giacon e Zsuzsia Matulai e la mental coach Alessandra Visconti.
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