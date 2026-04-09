Varese News

Sport

Il Twirling Buguggiate conquista quindici medaglie europee in Olanda

Tra l'1 e il 5 aprile gli atleti della società varesina hanno gareggiato a Eindhoven per gli European Technical Championships ottenendo piazzamenti sul podio nelle categorie individuali e di squadra

twirling buguggiate

Gli atleti del Twirling Buguggiate hanno partecipato, nella settimana di Pasqua tra l’1 e il 5 aprile, agli European Technical Championships di Eindhoven, in Olanda. La delegazione ha rappresentato l’Italia in diverse specialità, ottenendo risultati in tutte le categorie disputate e portando ogni componente della squadra a conquistare almeno una medaglia.

I risultati delle gare individuali

Nelle competizioni individuali, i rappresentanti della società hanno superato le fasi preliminari e le semifinali, centrando l’accesso alla finale in ogni specialità. Angelo Gammieri ha ottenuto la medaglia d’oro nella specialità Solo, mentre Gaia Valcamonica ha conquistato l’argento nell’Artistic e il bronzo nel Solo. Ginevra Colombo ha concluso la sua prova nell’Artistic con un ottavo posto.

Le competizioni a squadre nel livello Élite

Nelle gare di squadra, disputate nella categoria di massimo livello, Angelo Gammieri e Carlotta Turroni hanno ottenuto il bronzo nel Team Twirl. Un’altra medaglia di bronzo è arrivata nella specialità Gruppo Twirling Corps (Livello Élite) grazie alle prove di Giulia Broggi, Carlotta Colombo, Ginevra Colombo, Melissa Colombo, Desirée Costantini, Angelo Gammieri, Veronica Pastori, Alice Pattaro, Ilaria Serena e Carlotta Turroni.

Lo staff tecnico e la preparazione

Il bilancio complessivo della trasferta conta un oro, un argento e tredici bronzi. Questi piazzamenti seguono i risultati ottenuti al Mondiale di Torino dell’agosto 2025 e premiano il lavoro di preparazione svolto dagli allenatori Stefania Cabbia, Ilaria Interligi e Daniele Zambito. Allo staff si aggiungono i preparatori fisici Luca Giacon e Zsuzsia Matulai e la mental coach Alessandra Visconti.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.