Il Varese fa visita al Celle Varazze, la carica di Ciceri: “Forti motivazioni, voglio uno spirito arrembante”
Domenica 12 aprile i biancorossi scenderanno in campo (alle ore 15) allo stadio "Olmo-Ferro" di Celle Ligure. L'allenatore biancorosso presenta la sfida: "Situazione critica legata alle assenze ma possediamo le qualità necessarie per scendere in campo e cercare un risultato importante"
La sconfitta contro la Valenzana ha reso indigesto il pranzo di Pasqua al Varese, che ha passato le festività cercando di digerire un altro boccone amaro di questa stagione. Il campionato di Serie D ripartirà domenica 12 aprile (ore 15) per la giornata numero 31 e vedrà i biancorossi viaggiare ancora in Liguria, allo stadio “Olmo-Ferro” di Celle Ligure per affrontare il Celle Varazze.
L’obiettivo per la squadra di mister Andrea Ciceri restano ancora i playoff ma le opportunità per recuperare posizioni sono sempre meno e nelle ultime 4 giornate di campionato serve un buon bottino di punti per riuscire a raggiungere il traguardo fissato da staff e squadra. Traguardo invece differente per i liguri, che vogliono uscire dalla zona playout ma che sotto la guida di Riccardo Boschetto – subentrato a metà marzo a Mario Pisano – hanno raccolto 7 punti in tre gare e nell’ultima uscita hanno espugnato Tortona con un netto 3-0, sintomo dell’ottimo stato di forma.
Mister Andrea Ciceri: «Il risultato dell’ultima gara è stato un po’ incolore, specialmente perché arrivavamo da quattro prestazioni di alto livello. C’è rammarico per i punti persi in precedenza, ma pensare al passato non serve e preferisco concentrarmi sul presente, nonostante una situazione critica legata alle assenze che mi contraria. Mi dà fiducia chi si è allenato con impegno in questo periodo, poiché possediamo le qualità necessarie per scendere in campo e cercare un risultato importante in una sfida che si preannuncia difficile».
DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.
SERIE D GIRONE A – XXXI GIORNATA
Asti – Saluzzo; Biellese – Sestri Levante; Cairese – Club Milano; Celle Varazze – Varese; Chisola – Ligorna; Lavagnese – Vado; NovaRomentin – Imperia; Sanremese – Derthona; Valenzana – Gozzano.
CLASSIFICA: Vado 66; Vado 64; Sestri Levante 54; Biellese 51; Chisola 48; Varese 47; Sanremese, Saluzzo 42; Valenzana 41; Cairese 37; Imperia 36; Derthona 35; Club Milano 33; Celle Varazze, Gozzano 32; Asti 28; Lavagnese 27; NovaRomentin (-1) 20.
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.