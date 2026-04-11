Il Varese fa visita al Celle Varazze, la carica di Ciceri: “Forti motivazioni, voglio uno spirito arrembante”

La sconfitta contro la Valenzana ha reso indigesto il pranzo di Pasqua al Varese, che ha passato le festività cercando di digerire un altro boccone amaro di questa stagione. Il campionato di Serie D ripartirà domenica 12 aprile (ore 15) per la giornata numero 31 e vedrà i biancorossi viaggiare ancora in Liguria, allo stadio “Olmo-Ferro” di Celle Ligure per affrontare il Celle Varazze.

L’obiettivo per la squadra di mister Andrea Ciceri restano ancora i playoff ma le opportunità per recuperare posizioni sono sempre meno e nelle ultime 4 giornate di campionato serve un buon bottino di punti per riuscire a raggiungere il traguardo fissato da staff e squadra. Traguardo invece differente per i liguri, che vogliono uscire dalla zona playout ma che sotto la guida di Riccardo Boschetto – subentrato a metà marzo a Mario Pisano – hanno raccolto 7 punti in tre gare e nell’ultima uscita hanno espugnato Tortona con un netto 3-0, sintomo dell’ottimo stato di forma.

Mister Andrea Ciceri: «Il risultato dell’ultima gara è stato un po’ incolore, specialmente perché arrivavamo da quattro prestazioni di alto livello. C’è rammarico per i punti persi in precedenza, ma pensare al passato non serve e preferisco concentrarmi sul presente, nonostante una situazione critica legata alle assenze che mi contraria. Mi dà fiducia chi si è allenato con impegno in questo periodo, poiché possediamo le qualità necessarie per scendere in campo e cercare un risultato importante in una sfida che si preannuncia difficile».

«Spero che i ragazzi ancora a disposizione abbiano le mie stesse forti motivazioni – prosegue il mister biancorosso – per centrare un traguardo che, al di là dei regolamenti, conta molto per il blasone e per il nostro percorso stagionale . Nelle ultime partite ci è mancata un po’ di maturità, anche a causa dell’assenza dei giocatori più esperti, ma ora dobbiamo adottare uno spirito arrembante per tutta la durata del match . Non ci conviene cercare di addormentare la partita o mantenerla in equilibrio; questo è un gruppo che deve spingere forte per raccogliere più punti possibili nelle restanti quattro sfide ».

«Domenica affrontiamo il Celle Varazze, una squadra che ha cambiato guida tecnica da tre partite e ha ottenuto risultati di altissimo profilo, quindi troveremo un avversario pronto e con il giusto entusiasmo – conclude Ciceri – . Anche se attualmente siamo fuori dalla zona play-off, credo che dipenda ancora tutto da noi: dobbiamo vincere una partita alla volta senza guardare troppo al calendario delle nostre concorrenti . In questo momento della stagione ogni punto è vitale per chiunque, ma il nostro obiettivo resta quello di rientrare nelle prime cinque posizioni della classifica finché saremo padroni del nostro destino ».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXXI GIORNATA

Asti – Saluzzo; Biellese – Sestri Levante; Cairese – Club Milano; Celle Varazze – Varese; Chisola – Ligorna; Lavagnese – Vado; NovaRomentin – Imperia; Sanremese – Derthona; Valenzana – Gozzano.

CLASSIFICA: Vado 66; Vado 64; Sestri Levante 54; Biellese 51; Chisola 48; Varese 47; Sanremese, Saluzzo 42; Valenzana 41; Cairese 37; Imperia 36; Derthona 35; Club Milano 33; Celle Varazze, Gozzano 32; Asti 28; Lavagnese 27; NovaRomentin (-1) 20.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.