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Il Varese si ripete: 1-0 anche al Saluzzo nel segno di Marangon

Il gol del classe 2006 varesino decide una gara complicata contro una squadra che anche oggi si è dimostrata avversario ospite. Vantaggio sul Chisola mantenuto, per i playoff servirà un ultimo sforzo a Lavagna tra una settimana

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Seconda gioia di fila al “Franco Ossola” per il Varese e secondo 1-0 consecutivo. A sette giorni dalla vittoria sul Derthona la squadra di mister Ciceri si ripete con il Saluzzo grazie a un’altra prova di buon carattere, anche se decisamente più sofferta rispetto a una settimana fa. Dopo un primo tempo sterile, nella ripresa i biancorossi sono riusciti a farsi preferire nel possesso palla alleggerendo la pressione degli ospiti. Fattore determinante è stato l’ingresso di Sovogui, entrato al 16′ per un impalpabile Pliscovaz, e protagonista al 24′ con la giocata e l’assist per Marangon, che ha deciso il match.

Tre punti che permettono ai biancorossi di mantenere il vantaggio in classifica sul Chisola – vittorioso sulla Lavagnese – e andare a giocare l’ultima gara proprio a Lavagna una settimana per l’accesso ai playoff. Si sa, la post season vale il giusto – ovvero praticamente nulla se non l’orgoglio – ma Ciceri e la sua squadra se lo sono imposti come obiettivo e per loro sarà anche dimostrazione importante dopo un’annata fatta di troppi alti e bassi. Mancano 90′ alla fine del campionato, un ultimo sforzo per sostenere una squadra che, almeno nelle ultime due giornate, ha davvero meritato gli applausi del “Franco Ossola”. E siamo particolarmente contenti che a segnare il gol partita sia stato Pietro Marangon, varesino che sente la maglia come pochi altri e che è stato un elemento di valore per tutta la stagione. Messaggio diretto: sarebbe davvero un delitto non averlo ancora in biancorosso nel futuro.

Intanto il Vado, dopo il 5-0 a Romentino, festeggia la promozione in Serie C mentre il Ligorna, fermato sull’1-1 ad Asti, sarà sicuramente la seconda in classifica e quindi possibile probabile ai playoff del Varese. Vedremo cosa succederà nell’ultimo turno, tra una settimana.

FISCHIO D’INIZIO
Spezzato il digiuno di vittorie e ritrovata la zona playoff, il Varese ha due gare per difendere l’esile vantaggio sul Chisola e dare un seguito alla stagione dopo l’ultima di campionato. Per la penultima stagionale – e ultima al “Franco Ossola” – mister Andrea Ciceri ha ancora gli uomini contati, ma con qualche soluzione in più rispetto a sette giorni fa. I biancorossi scendono in campo con un inedito 3-5-2 nel con Agnelli, Bruzzone e Costante in difesa e in attacco Guerini alle spalle di Pliscovaz; in panchina, ma non al meglio, Sovogui, Qeros e Tentoni. Di fronte si trovano un Saluzzo che in passato ha già regalato brutte sorprese ai biancorossi, e con una salvezza che ancora non è matematica. Per i piemontesi allenati da Giuseppe Cacciatore il modulo è 3-5-2 con l’ex Lillo Rossi al centro della retroguardia.

PRIMO TEMPO
Prima parte di gara che non regala grandi emozioni ma ad essere più propositivo è il Saluzzo che muove bene palla e prende campo senza però riuscire a bucare la retroguardia biancorossa. Dall’altra parte invece è Guerini il più vivace, ma anche la difesa ospite non concede spazi. Al 13′ Kone trova velocità in profondità e Costante lo ferma con le cattive; ammonizione per il difensore biancorosso e punizione dal limite per gli ospiti che però protestano perché avrebbero voluto una punizione più severa. Sulla punizione successiva non arrivano pericoli ma il Varese fatica a prendere campo e rendersi pericoloso. Al 26′ su azione d’angolo è Rossi a colpire bene di testa ma la palla va sull’esterno del palo. La risposta biancorossa arriva al 34′ con Guerini che muove palla da corner, entra in area e prova un mancino a giro che Vespier para in tuffo. Resta però un episodio isolato in un primo tempo sterile della squadre di Ciceri, mentre al 43′ è Faridi, servito da Allasina, a deviare di poco fuori con il piatto destro da posizione pericolosa. Il tempo si chiude sullo 0-0 dopo un altro corner degli ospiti che mette sotto pressione la difesa biancorossa.

SECONDO TEMPO
Nessun cambio all’intervallo, nella ripresa i ritmi non salgono e i primi minuti passano senza colpo ferire. Al 16′ Ciceri prova a pescare dalla panchina: il primo è Sovogui al posto di uno spento Pliscovaz. E al 24′ proprio su iniziativa di Sovogui arriva il vantaggio biancorosso: dribbling secco su Conrotto, discesa in fascia e palla dentro per Marangon che in spaccata sigla l’1-0. Il Saluzzo prova a reagire e si riversa nella metà campo biancorossa ma la difesa guidata da capitan Bruzzone si comporta bene, resta vigile e riduce al minimo le opportunità per gli avversari. Bugli questa volta non deve compiere interventi particolarmente complicati, respinge bene il mancino di Lovaglio e poi blocca un paio di palloni vaganti. Alla fine, con un po’ di nervosismo, si chiude la gara con il Varese che può far festa e salutare i “Franco Ossola” per quest’anno con una vittoria.

TABELLINO
VARESE – SALUZZO 1-0 (0-0)
Marcatori: 24′ st Marangon (V)
VARESE (3-5-2): Bugli; Agnelli, Costante (43′ st Bertoni), Bruzzone; Marangon (38′ st Qeros), Malinverno, De Ponti, Palesi, Berbenni; Guerini, Pliscovaz (16′ st Sovogui). A disposizione: Taina, Secondo, Fabris, Tentoni, Bianchi, Del Signore. All.: Ciceri.
SALUZZO (3-5-2): Vespier; Gjergji, Rossi, Conrotto (31′ st Lovaglio); Magnaldi, Faridi, Rivoira, Allasina (38′ st Mosca), Naso (33′ st Ravera); Kone, Valenti. A disposizione: Vendramin, Ronco, Di Lernia, Maero, Lazzaro, Lungu. All.: Cacciatore.
Arbitro: Cerqua di Trieste (Nikolic e Nigrelli)
Corner: 6-3. Ammoniti: Costante, Agnelli, Bruzzone per il Varese; Kone per il Saluzzo. Recupero: 1’ + 5’.
Note: giornata serena e calda, terreno in discrete condizioni. 

SERIE D GIRONE A – XXXIII GIORNATA
Asti – Ligorna 1-1; Biellese – Gozzano 2-0; Cairese – Valenzana 4-0; Celle Varazze – Sestri Levante 1-0; Chisola – Lavagnese 4-2; Derthona – Imperia 0-0; NovaRomentin – Vado 0-5; Sanremese – Club Milano 1-0; Varese – Saluzzo 1-0.

CLASSIFICA: Vado 75; Ligorna 69; Biellese 57; Sestri Levante 54; Varese 53; Chisola 52; Sanremese 46; Valenzana 45; Saluzzo 42; Celle Varazze, Imperia 41; Cairese 40; Derthona, Club Milano 39; Gozzano 36; Asti 35; Lavagnese 27; NovaRomentin (-5) 16.

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Pubblicato il 26 Aprile 2026
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