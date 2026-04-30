Il varesino Ambrogio Castiglioni è il nuovo presidente di Digital Industries World

Cambio della guardia ai vertici di Digital Industries World (DIW). L’assemblea dei soci ha ufficializzato oggi la nomina di Ambrogio Castiglioni come nuovo Presidente dell’Associazione. Castiglioni, figura di spicco nel panorama dell’automazione industriale e originario di Carnago, nel Varesotto, assume la guida di una community che conta oggi circa 170 soci a livello globale e 30 realtà attive sul territorio italiano, confermando il ruolo centrale della provincia di Varese nell’innovazione tecnologica nazionale.

Una carriera tra l’Italia e la Germania

Ambrogio Castiglioni porta in dote alla presidenza di DIW oltre 37 anni di esperienza nel settore. Attuale Sales Head EMEA Domain Motion Control di Digital Industries per Siemens, ha costruito un percorso professionale internazionale di alto profilo. Dopo aver ricoperto ruoli di leadership con responsabilità crescenti sia in Italia che in Germania, è stato alla guida della Business Unit Motion Control di Siemens S.p.A. e ha ricoperto il ruolo di Head of Global Sales, Marketing e Vertical Markets presso la casa madre Siemens AG.

Oggi, nel suo incarico attuale, si occupa dello sviluppo e della promozione dell’intero portfolio di soluzioni hardware e software per i costruttori di macchine (Machine Builder) in tutta l’area EMEA. La sua nomina rappresenta un ponte tra la competenza tecnica maturata sul campo e una visione strategica globale della digitalizzazione industriale.

La visione del nuovo Presidente: il “Power of Many”

L’obiettivo dichiarato per il prossimo mandato è chiaro: superare l’isolamento delle singole realtà produttive per creare un ecosistema integrato dove lo scambio di competenze sia la norma e non l’eccezione.

«Sono profondamente onorato di assumere la presidenza di questa Associazione – ha dichiarato Ambrogio Castiglioni, neo Presidente di DIW – e lo faccio con un profondo senso di responsabilità e una visione chiara: nell’era della complessità, nessuno può vincere da solo. Credo fermamente nel “Power of Many” non come semplice slogan, ma come imperativo strategico. Oggi la competitività si gioca sulla capacità di costruire ecosistemi solidi, basati sulla fiducia e sulla condivisione del valore. Il nostro obiettivo è abbattere i silos tecnologici e culturali per mettere a fattor comune le eccellenze tecnologiche a tutto il mondo manifatturiero italiano: solo attraverso un networking autentico e lo scambio di competenze trasversali possiamo guidare la trasformazione digitale, trasformando le sfide tecnologiche in un vantaggio competitivo reale per l’intero sistema industriale».

Il supporto di Siemens alla nuova governance

La scelta di Castiglioni ha trovato il pieno supporto dei vertici aziendali. La sua profonda conoscenza del tessuto industriale nazionale è vista come l’elemento chiave per guidare le aziende associate verso i nuovi standard dell’industria 4.0 e oltre.

«La nomina di Ambrogio Castiglioni a Presidente di Digital Industries World rappresenta una scelta di grande valore – ha commentato Floriano Masoero, Presidente e CEO di Siemens Italia –. La sua profonda conoscenza dei mercati industriali italiani, unita a una solida esperienza internazionale maturata in ruoli di leadership, sarà determinante per accompagnare l’Associazione nelle sfide della trasformazione digitale dell’industria».

Cos’è Digital Industries World

Nata nel 2018 ispirandosi all’esperienza tedesca, Digital Industries World opera come una community multidisciplinare dove aziende della filiera industriale, enti di ricerca e associazioni di categoria si incontrano per accelerare l’innovazione. L’eterogeneità dei soci, che spaziano dalla meccanica al software fino alla consulenza, permette di gestire le complessità tecnologiche moderne attraverso un approccio corale. Per l’Associazione, la digitalizzazione non è un traguardo che si raggiunge in solitaria, ma un percorso che richiede la capacità di “fidarsi e affidarsi” ai partner tecnologici.