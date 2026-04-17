Il venerdì di Radio Materia con Ananke Family, Sotto la cloche e il rap di Timido
Gli appuntamenti di venerdì su Radio Materia iniziano alle 16,30 e proseguono fino alle 21,30
Un venerdì speciale quello che ci apprestiamo a vivere su www.radiomateria.it con tre appuntamenti da non perdere alle 16,30 con l’associazione Ananke Family, alle 20 con Sotto la Cloche e alle 21,30 con la musica di Timido.
16,30 Soci All Time
Oggi avremo con noi un’associazione che si occupa di supportare le famiglie nel difficile percorso di sostegno ai ragazzi e alle ragazze che soffrono di disturbi alimentari. Entriamo in un mondo delicato, di cui si parla solo da qualche tempo. Lo faremo com i rappresentanti dell’associazione Ananke Family nel nostro spazio dedicato grazie anche alla collaborazione con CSV Insubria.
20,00 Sotto la cloche
Rosy e Dome tornano a farci compagnia con la loro trasmissione dedicata al mondo della cucina. Dopo il debutto di settimana scorsa questa volta avranno ospite un giovane store manager, Omar Kamali, in studio per raccontare il suo lavoro ai fornelli e il contributo di Norma Bossi degli Alveari di Norma che ci darà consigli sulle erbe selvatiche.
21,30 NOIse
Arianna Bonazzi ha portato in studio un nuovo artista, il rapper di nome Timido insieme ad Andrea, direttore creativo. Insieme discuteranno della loro collaborazione e del percorso che stanno facendo partendo dagli studi di musica classica di Timido fino alle scelte musicali e creative che li hanno portati a farsi conoscere nell’ambito del rap.
18,30 Giornale Radio
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