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Il venerdì sera di Radio Materia è ai fornelli con “Sotto la cloche”

Da venerdì 10 aprile inizia l'appuntamento settimanale (ore 20) con Rosy e Domenico pronti a trasmettere la loro passione per la cucina e quella dei loro ospiti. Siete pronti a farvi ispirare per il weekend?

rosy domenico radio materia sotto la cloche

Inizia domani, venerdì 10 aprile,  la nuova avventura radiofonica su Radio Materia dedicata alla cucina. Rosy e Domenico sono pronti a raccontarvi la loro passione per la cucina e quella dei loro ospiti.

Ogni venerdì alle 20 andrà in onda “Sotto la cloche”, un programma adatto a chi in quel momento si starà per mettere ai fornelli e magari ha bisogno di farsi ispirare.

Alla trasmissione collabora anche Norma Bossi dell’Alveare, il crowdfarming che vi permette di fare la spesa a km zero (qui trovate le informazioni per fare spesa anche a Materia) con un contributo settimanale sui prodotti di stagione.

E allora grembiule, fornelli, pentole e www.radiomateria.it accesa alle 20 di ogni venerdì per i consigli di Sotto la cloche con Rosy e Domenico.

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Redazione VareseNews
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Pubblicato il 09 Aprile 2026
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