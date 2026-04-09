Il venerdì sera di Radio Materia è ai fornelli con “Sotto la cloche”

Inizia domani, venerdì 10 aprile, la nuova avventura radiofonica su Radio Materia dedicata alla cucina. Rosy e Domenico sono pronti a raccontarvi la loro passione per la cucina e quella dei loro ospiti.

Ogni venerdì alle 20 andrà in onda “Sotto la cloche”, un programma adatto a chi in quel momento si starà per mettere ai fornelli e magari ha bisogno di farsi ispirare.

Alla trasmissione collabora anche Norma Bossi dell’Alveare, il crowdfarming che vi permette di fare la spesa a km zero (qui trovate le informazioni per fare spesa anche a Materia) con un contributo settimanale sui prodotti di stagione.

E allora grembiule, fornelli, pentole e www.radiomateria.it accesa alle 20 di ogni venerdì per i consigli di Sotto la cloche con Rosy e Domenico.