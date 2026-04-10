Il viaggio di Giovannino Perdigiorno arriva a Malnate. A Gavirate un incontro nell’ambito del Premio Rodari

Prosegue con entusiasmo il percorso itinerante dedicato all’universo poetico e letterario di Gianni Rodari. Dopo il seminario di Varese in collaborazione con il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, e gli apprezzatissimi spettacoli alla libreria Giunti di Gavirate e a Busto Arsizio, il calendario si arricchisce di due nuovi appuntamenti imperdibili.

Sabato 11 aprile a Malnate — ore 15:30, Aula Magna Auditorium Comunale di via Gasparotto

Il Teatro Zattera di Martin Stigol porta in scena “Il viaggio di Giovannino Perdigiorno”, spettacolo ispirato agli scritti del Maestro, organizzato con il Comune di Malnate. Un pomeriggio pensato per bambine e bambini che, attraverso il gioco scenico, potranno trasformarsi in personaggi, narratori e viaggiatori immaginari, esplorando il mondo surreale e poetico di Rodari. Non mancheranno momenti di lettura dal vivo, laboratori espressivi e attività di manualità creativa.

Mercoledì 15 aprile a Gavirate — ore 17:30, Biblioteca comunale

Un appuntamento toccante e fuori dal comune: tre gaviratesi che hanno conosciuto personalmente Gianni Rodari porteranno le loro testimonianze dirette, insieme a fotografie inedite e documenti originali.

L’incontro, organizzato con l’Associazione Gavirate tra Parco e Lago e RMF, sarà coordinato da Antonio Franzi, direttore di Radio Missione Francescana, con l’introduzione di Angela Lischetti, già docente di scuola media. Interverranno Flavio Gamberoni, figlio di un caro amico di Rodari, Laura De Bernardi, figlia di una famiglia che frequentò il Maestro, e Piera Marchesotti, già insegnante e amica della moglie di Rodari.

Questi due appuntamenti si inseriscono in un ciclo di undici tappe in provincia di Varese: un progetto culturale che intende avvicinare grandi e piccoli alla letteratura per l’infanzia di Rodari attraverso il teatro, i laboratori e la memoria viva di chi lo ha conosciuto.