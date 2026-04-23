Il vice prefetto incontra studenti e insegnanti di Mercallo per parlare di legalità

Lunedì 20 aprile, alla Scuola elementare “Manzoni” di Mercallo, l’amministrazione comunale ha incontrato i docenti e gli studenti nell’ambito del percorso di legalità avviato da circa un anno con il contributo del fondo per la legalità e la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori del Ministero dell’Interno.

A tal riguardo, il sindaco Andrea Tessarolo e l’assessore Pasquale Arena hanno dato il benvenuto al vice prefetto in quiescenza Salvatore Ciarcià, socio emerito dell’Associazione nazionale Carabinieri di Varese, il quale si è intrattenuto col personale insegnante e tutti gli studenti per uno scambio proficuo e stimolante sui temi della legalità.

«A conclusione dell’incontro – spiega l’amministrazione comunale di Mercallo – è stato consegnato a tutti gli studenti il volumetto Il piccolo libro della legalità, edito da Piemme, confidando nel vivo interesse dei ragazzi a recepire il seme del messaggio educativo oggetto del progetto».