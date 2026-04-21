Immagini e Storie alle radici della Repubblica: a Tradate l’arte degli studenti incontra la Memoria

La memoria della Resistenza prende forma e colore attraverso lo sguardo delle nuove generazioni. È stato presentato oggi, martedì 21 aprile, presso la sede della CGIL di Tradate, l’evento conclusivo del progetto grafico-pittorico che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Artistico “Don Milani” di Venegono Inferiore.

L’iniziativa, promossa dalla Lega SPI CGIL di Tradate, nasce con l’obiettivo di celebrare l’imminente Festa della Liberazione e l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, trasformando i valori costituzionali in opere d’arte.

L’arte come atto di cittadinanza

Gli studenti hanno lavorato per mesi utilizzando tecniche miste — dal collage alla pittura acrilica, fino all’inserimento di elementi tridimensionali — per dare un volto nuovo a figure simbolo della lotta di Liberazione, come Mauro Venegoni e Don Giovanni Minzoni.

Non si è trattato di un semplice esercizio accademico: ogni tavola è accompagnata da una relazione tecnica e storica che spiega il valore simbolico delle scelte estetiche, come l’uso del bianco e nero per evocare la drammaticità del passato o il rosso per la passione civile.

Un ponte tra generazioni

L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del sindacato a livello locale e nazionale: Stefania Filetti, Segretaria Generale CGIL Varese; Giacomo Licata, Segretario Generale SPI CGIL Varese; Stefano Landini, Segretario Organizzativo SPI CGIL Nazionale con delega alla Memoria storica.

«Vedere la Resistenza e la nascita della Repubblica attraverso gli occhi dei ragazzi ci conferma l’importanza di trasmettere la Memoria non come un concetto statico, ma come un valore vivo e creativo», hanno dichiarato i promotori durante la mattinata.

Le opere in mostra

Durante la presentazione sono stati esposti i lavori definitivi che testimoniano un percorso di “cittadinanza attiva”. Attraverso la ricerca dei materiali e lo studio dei ritratti, i giovani artisti sono riusciti a rielaborare la speranza e il dolore di quegli anni, dimostrando come la storia possa ancora parlare con forza al presente.

L’iniziativa in breve:

Cosa: Progetto artistico sulla Resistenza e i valori della Repubblica.

Protagonisti: Studenti del Liceo Artistico “Don Milani” e SPI CGIL.

Dove: Sede CGIL Tradate.

Tecniche: Collage, acrilico, installazioni tridimensionali.