Attività storiche: l’assessore Guidesi nella farmacia di Sesto Calende che rilancia la galenica

Dopo la pausa per le vacanze il tour dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi ha ripreso la tabella di marcia e ha raggiunto la sponda del Ticino per un confronto diretto con le realtà produttive riconosciute come attività commerciali storiche con l’obiettivo di verificare sul territorio l’efficacia degli strumenti di sostegno alle imprese e rafforzare il dialogo diretto con il tessuto produttivo locale.

La visita dell’assessore nella giornata di mercoledì 8 aprile si è conclusa nel Varesotto, nel centro storico di Sesto Calende, con una prolungata sosta alla Farmacia Giardini alla presenza del sindaco Elisabetta Giordani. La farmacia per i sestesi è un’istituzione, come confermato da proprio Regione Lombardia che ha voluto riconoscere alla farmacia fondata nel 1815 il titolo di attività storica.

L’attività oggi è guidata dalla famiglia Ceffa, che ha ereditato la farmacia dal lato materno della famiglia Giardini attraverso i secoli e una lunghissima evoluzione generazionale, fino ad arrivare alla gestione di oggi da parte di Franco Ceffa e di suo figlio Giangiacomo Ceffa.

Nonostante i cambiamenti del mercato, la farmacia non ha perso la propria identità. In quello che un tempo era un magazzino, da circa dieci anni è stato riallestito un laboratorio galenico curato da Valentina Vandoni. Una risorsa per il territorio. Il backoffice del laboratorio è infatti in dialogo con il front, ovvero il “banco” della farmacia, che complessivamente conta 12 persone. La volontà di investire nella produzione propria, ha spiegato Giangiacomo Ceffa all’assessore durante la visita, deriva anche dal fatto che l’industria multinazionale ha abbandonato la produzione di molti farmaci non più ritenuti redditizi.

«Essere riconosciuti come impresa storica significa rendere omaggio a tutte le persone che hanno contribuito a costruire questa realtà – spiega Ceffa -. Quando abbiamo visto il bando abbiamo capito subito che era un’opportunità per noi: è stata la spinta giusta per metterci in gioco e intraprendere questo percorso. Un sostegno concreto che ci ha dato un grande aiuto».

All’interno della struttura si realizzano infatti quei medicinali che le grandi case farmaceutiche non assorbono più, per esempio gli sciroppi per bambini con disturbo dello spetto autistico o preparazioni dermatologiche e veterinarie specifiche. Il laboratorio utilizza macchinari per produrre capsule sottovuoto in blister, garantendo standard qualitativi e la gestione di materie prime spesso difficili da reperire nella rete distributiva ordinaria. Questo approccio, ha spiegato Ceffa nel corso della visita al laboratorio, oltre al valore “storico” tramandato di generazione in generazione, permette, attraverso una formazione continua, di riprodurre i farmaci adattandoli alle normative e alle tecnologie odierne.

Dopo aver consegnato la bandiera di Regione Lombardia e altri omaggi alla farmacia, l’assessore Guidesi ha voluto evidenziare come il bando regionale ottenuto dall’attività abbia permesso in questo caso un’evoluzione reale della professione galenica. «La peculiarità di questa attività è che va oltre alla vendita del farmaco: recupera la competenza tecnica del farmacista che progetta la cura insieme a medici e veterinari, offrendo un valore anche morale e psicologico per il paziente».