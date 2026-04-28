“In barca con Vittorio Arrigoni”: a Varese incontro con Anna Maria Selini e la memoria di Vik

Venerdì 8 maggio alla Coopuf un appuntamento tra letture, testimonianze e riflessioni per ricordare Vittorio Arrigoni e riflettere sul presente della Palestina. Ospiti, giornalisti e attivisti

Un momento di riflessione, memoria e impegno civile dedicato a Vittorio Arrigoni e alla situazione in Palestina. Venerdì 8 maggio alle ore 18, negli spazi della Coopuf di via De Cristoforis 5, si tiene l’incontro “In barca con Vittorio Arrigoni”, iniziativa che unisce testimonianze, letture e approfondimenti.

L’evento prende spunto dal libro “Caro Vik ti scrivo – Lettere e reportage da Oslo a Gaza” della giornalista e scrittrice Anna Maria Selini, che sarà presente per raccontare il lavoro e il significato del volume. Un’opera che, attraverso lettere e reportage, invita a proseguire nel solco tracciato da Arrigoni, mantenendo viva l’attenzione sui diritti e sulla dignità dei popoli.

Un dialogo tra testimonianze e attualità

Accanto a Selini interviene Maria Elena Delia, da anni impegnata nell’organizzazione delle flottiglie successive alla prima missione a cui partecipò Arrigoni. Delia offre un aggiornamento sulla situazione attuale della Global Sumud Flotilla, contribuendo a contestualizzare il tema dell’incontro nel presente.

Il confronto si arricchisce con gli interventi di Fiorella Gazzetta e Filippo Bianchetti, che propongono letture tratte dal libro e riflessioni sulle possibili vie di uscita da una crisi complessa. Al centro, il richiamo al messaggio lasciato da Arrigoni: riconoscere l’umanità dell’altro come base imprescindibile per costruire giustizia e convivenza.

Durante l’incontro è prevista anche una videointervista a Egidia Beretta Arrigoni, madre di Vittorio, ulteriore momento di testimonianza diretta e memoria condivisa.

Il messaggio di Vittorio Arrigoni

Il filo conduttore dell’iniziativa è lo slogan “Restiamo umani”, che sintetizza l’eredità morale di Arrigoni. L’evento invita a interrogarsi sulle responsabilità individuali e collettive, proponendo un percorso di consapevolezza che parte dalle esperienze raccontate nel libro e si apre al dibattito.

L’incontro si rivolge a chi desidera approfondire il tema della Palestina, ma anche a chi cerca uno spazio di confronto civile e culturale su questioni di attualità internazionale.

L’appuntamento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali promosse a Varese.