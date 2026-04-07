In Basilica di San Vittore a Varese la giornata dedicata alla Divina Misericordia
Iniziative per adulti e bambini, una mostra dedicata a Santa Faustina Kowalska e il legame con le Romite del Sacro Monte per una giornata intensa di spiritualità
Varese si prepara a celebrare la Festa della Divina Misericordia con una giornata di preghiera, riflessione e iniziative aperte a tutta la comunità. L’appuntamento è per domenica 12 aprile nella Basilica di San Vittore, con un programma che intreccia spiritualità, arte e momenti dedicati anche ai più piccoli.
Una giornata tra liturgia e spiritualità
La celebrazione, istituita da San Giovanni Paolo II raccogliendo il messaggio di Santa Faustina Kowalska, si aprirà alle 11.30 con la Santa Messa. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, il cuore della festa con la recita della Coroncina della Divina Misericordia.
Seguiranno momenti di catechesi e testimonianze alle 15.20, mentre l’Adorazione Eucaristica proseguirà fino alle 17. In parallelo, dalle 15 alle 17, sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione grazie alla presenza di diversi sacerdoti.
Il legame con il Sacro Monte
Tra gli elementi più significativi dell’edizione 2026, il legame con le Suore Romite del Sacro Monte. Durante il pomeriggio i fedeli potranno scrivere le proprie intenzioni di preghiera su biglietti che verranno raccolti e consegnati alle monache, creando un ponte simbolico tra il centro cittadino e il luogo di clausura.
Spazio anche ai più piccoli: dalle 16 alle 17, negli spazi parrocchiali di piazza Canonica, è previsto un laboratorio artistico dedicato.
Per chi desidera approfondire la figura di Santa Faustina Kowalska, il Battistero ospiterà una mostra a lei dedicata, visitabile al mattino dalle 10 alle 11.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 17.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.