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In Basilica di San Vittore a Varese la giornata dedicata alla Divina Misericordia

Iniziative per adulti e bambini, una mostra dedicata a Santa Faustina Kowalska e il legame con le Romite del Sacro Monte per una giornata intensa di spiritualità

funerale anastasi

Varese si prepara a celebrare la Festa della Divina Misericordia con una giornata di preghiera, riflessione e iniziative aperte a tutta la comunità. L’appuntamento è per domenica 12 aprile nella Basilica di San Vittore, con un programma che intreccia spiritualità, arte e momenti dedicati anche ai più piccoli.

Una giornata tra liturgia e spiritualità

La celebrazione, istituita da San Giovanni Paolo II raccogliendo il messaggio di Santa Faustina Kowalska, si aprirà alle 11.30 con la Santa Messa. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, il cuore della festa con la recita della Coroncina della Divina Misericordia.

Seguiranno momenti di catechesi e testimonianze alle 15.20, mentre l’Adorazione Eucaristica proseguirà fino alle 17. In parallelo, dalle 15 alle 17, sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione grazie alla presenza di diversi sacerdoti.

Il legame con il Sacro Monte

Tra gli elementi più significativi dell’edizione 2026, il legame con le Suore Romite del Sacro Monte. Durante il pomeriggio i fedeli potranno scrivere le proprie intenzioni di preghiera su biglietti che verranno raccolti e consegnati alle monache, creando un ponte simbolico tra il centro cittadino e il luogo di clausura.

Spazio anche ai più piccoli: dalle 16 alle 17, negli spazi parrocchiali di piazza Canonica, è previsto un laboratorio artistico dedicato.

Per chi desidera approfondire la figura di Santa Faustina Kowalska, il Battistero ospiterà una mostra a lei dedicata, visitabile al mattino dalle 10 alle 11.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 17.

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Pubblicato il 07 Aprile 2026
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