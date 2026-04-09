In bicicletta alla scoperta della Lombardia: a Materia la presentazione della guida di Albano Marcarini

Da Milano fino al Canton Ticino, stando sempre lontani da strade principali e pedalando spesso su ciclabili e nel verde: è la “Ciclovia insubrica” ideata da Albano Marcarini, urbanista e cartografo, autore di tante guide e itinerari anche su testate nazionali (dal Corriere della Sera nei primi anni Duemila alla lunga serie su Bell’Italia). Percorsi ciclabili – ma anche a piedi – che sono accompagnati da carte realizzate a mano e testi attenti agli ambienti attraversati, ai grandi monumenti come agli elementi lasciati nel paesaggio da secoli di presenza contadina.

Albano Marcarini sarà protagonista dell’incontro in programma lunedì 13 aprile alle 21 a Materia Spazio Libero, a Castronno, dove verrà presentata Lombardia in bicicletta, la prima guida interamente dedicata alla regione “a portata di pedale”.

L’evento, a ingresso gratuito, vedrà Marcarini dialogare con Giovanni Martinelli di Bike 4 Bliss.

La guida raccoglie oltre 5300 chilometri di percorsi mappati, offrendo una panoramica completa delle opportunità cicloturistiche lombarde: dalle piste urbane alle greenways, dai tracciati gravel alle ciclovie fluviali. Non mancano gli itinerari più celebri, come la Via Francigena e la Ciclovia del Sole, affiancati da percorsi montani e strade meno conosciute ma di grande valore paesaggistico.

Ogni itinerario è classificato per difficoltà e corredato da indicazioni tecniche, suggerimenti logistici e tracce Gps scaricabili, strumenti utili sia per chi si avvicina al cicloturismo sia per i ciclisti più esperti.Una guida pratica e un invito a ripensare il territorio attraverso una mobilità lenta, capace di connettere luoghi e persone.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire questi temi e confrontarsi sulle prospettive future della ciclabilità in Lombardia, tra progettualità locali e grandi direttrici europee.