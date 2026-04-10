In Italia si vive oltre gli 83 anni, ma in salute fino a 60: la spesa per l’assistenza è destinata a crescere

In Italia si vive a lungo, ma non sempre in buona salute. Secondo i dati più recenti di Istat e Ocse, l’aspettativa di vita supera gli 83 anni, ma gli anni vissuti in buona salute si fermano mediamente attorno ai 60-61 anni. Questo significa che una parte significativa della vita è spesso segnata da condizioni di fragilità o non autosufficienza: un elemento chiave per comprendere la crescita della domanda di assistenza nei prossimi decenni.

A delineare lo scenario internazionale è l’Ocse, che nel suo rapporto sulla long-term care stima un aumento della spesa fino al 2,8% del PIL entro il 2050, quasi il doppio rispetto ai livelli attuali. Un incremento che comprende sia la componente sanitaria (1,7%) sia quella sociale (1,1%) e che riflette una crescita strutturale della domanda di assistenza.

Accanto a questo quadro globale, il documento di analisi sulla cronicità e non autosufficienza elaborato da Associazione di promozione sociale Peripato e Fondazione Anthem AdvaNced Technology for Human centEred Medicine offre una lettura più focalizzata sul contesto italiano, evidenziando le specificità e le criticità del sistema nazionale.

Italia tra i Paesi più esposti

Come emerge dalle analisi Ocse, l’invecchiamento della popolazione, in particolare la crescita degli over 80, è uno dei principali fattori alla base dell’aumento della spesa. Tuttavia, il documento sulla cronicità sottolinea come in Italia questa dinamica sia amplificata da una struttura demografica tra le più anziane d’Europa e da un modello di assistenza ancora fortemente basato sul supporto familiare.

Per anni, infatti, una quota rilevante della cura è stata garantita in modo informale. Ma, come evidenziato nel documento italiano, questo modello è oggi in trasformazione: l’aumento dell’occupazione femminile e il cambiamento delle reti familiari riducono la disponibilità di caregiver, spingendo verso una maggiore domanda di servizi formali.

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Un sistema ad alta intensità di lavoro

Il rapporto Ocse mette in evidenza un elemento strutturale: l’assistenza a lungo termine è un settore ad alta intensità di lavoro umano, con limitate possibilità di automazione. Questo comporta una crescita lenta della produttività e un aumento dei costi nel tempo (il cosiddetto “effetto Baumol”).

Il documento sulla cronicità evidenzia come questa dinamica si traduca, nel caso italiano, in una crescente difficoltà a garantire un’offerta adeguata di servizi, anche a causa della carenza di personale sanitario e sociosanitario, già oggi insufficiente rispetto alla domanda.

Più longevità, più bisogni complessi

Entrambe le fonti convergono su un punto: non si vive solo più a lungo, ma più a lungo con malattie croniche. L’Ocse sottolinea l’aumento delle condizioni di dipendenza legate alla maggiore sopravvivenza, mentre il documento italiano approfondisce l’impatto della cronicità sul sistema, evidenziando come l’allungamento della vita si accompagni a bisogni assistenziali più prolungati e complessi.

Questo comporta una pressione crescente sui servizi territoriali, che in Italia risultano ancora disomogenei per diffusione e qualità.

Le politiche possono fare la differenza

Secondo l’Ocse, la crescita della spesa non è inevitabile. Politiche orientate alla prevenzione e all’invecchiamento in salute possono ridurre la durata dei periodi di non autosufficienza, mentre interventi organizzativi e tecnologici possono migliorare l’efficienza del sistema, contenendo fino a un quarto dell’aumento previsto.

Il documento sulla cronicità rafforza questa lettura, evidenziando la necessità di una maggiore integrazione tra servizi sanitari e sociali e di un rafforzamento della presa in carico territoriale, per rispondere in modo più efficace ai bisogni della popolazione anziana.

Una sfida strutturale per il welfare

Il quadro che emerge dalle due analisi è chiaro: l’Italia si trova in una posizione particolarmente esposta, tra forte invecchiamento, fragilità del modello familiare e servizi pubblici ancora insufficientemente strutturati.

La long-term care si configura sempre più come una delle principali sfide per la sostenibilità del welfare. E, come sottolinea l’Ocse, sarà la capacità di pianificazione e di riforma dei sistemi nazionali – più che la sola dinamica demografica – a determinare l’equilibrio futuro tra bisogni e risorse.

Executive Summary Cronicita_Non Autosufficienza con affiliazioni