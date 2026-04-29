In Lombardia arriva la prima certificazione ufficiale in greco antico

Per la prima volta in Lombardia debutta una certificazione ufficiale delle competenze in greco antico. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, segna un passaggio storico nel rinnovamento della didattica delle lingue classiche.

«Siamo alla prima edizione della certificazione del greco antico in Lombardia» ha dichiarato la direttrice generale Luciana Volta, sottolineando la collaborazione tra scuole e università. Il progetto nasce infatti da un protocollo d’intesa che coinvolge tre importanti atenei: Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano e Università di Pavia, insieme alla rete dei licei classici lombardi.

Prove al via il 6 e 7 maggio

Le prove si svolgeranno in due momenti distinti:

6 maggio 2026: test per i livelli A1 e A2 nei laboratori informatici delle scuole aderenti

7 maggio 2026: prova di livello B1 in presenza presso l’Università Cattolica di Milano, in largo Gemelli

Il sistema di certificazione prevede livelli progressivi – A1, A2 e B1 – accompagnati da sillabi e lessici essenziali già pubblicati sul sito dell’USR, all’interno della sezione dedicata all’innovazione didattica.

Un modello ispirato alle lingue moderne

L’obiettivo è chiaro: rendere anche il greco antico una competenza misurabile, trasparente e riconoscibile, sul modello delle certificazioni linguistiche contemporanee.

Si tratta del punto di arrivo di un percorso avviato nel 2018 con il monitoraggio delle competenze in greco e che si affianca alla certificazione di latino, già consolidata in Lombardia e capace di coinvolgere oltre 2.100 studenti nell’anno scolastico 2025/2026.

Non solo traduzione: competenze per il futuro

La certificazione non si limita a valutare la conoscenza linguistica, ma punta a valorizzare un insieme di competenze trasversali: analisi, rigore logico, interpretazione dei testi, pensiero critico e consapevolezza storica.

Abilità che, sottolineano i promotori, risultano fondamentali anche nell’attuale contesto segnato dalla trasformazione digitale e dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Un’opportunità per curriculum e orientamento

Tra gli aspetti più rilevanti c’è anche il valore orientativo dell’iniziativa. La certificazione consente agli studenti di arricchire il proprio curriculum scolastico, oggi sempre più centrale nel percorso verso l’esame di maturità e nelle scelte future. Il confronto con standard condivisi e il contatto diretto con il mondo universitario rappresentano inoltre un’occasione concreta per orientarsi in modo più consapevole.

Un investimento culturale

L’introduzione della certificazione del greco antico si inserisce in una più ampia strategia di innovazione didattica, volta a rafforzare il ruolo delle discipline classiche nel sistema educativo. Non solo un riconoscimento formale delle competenze, dunque, ma un vero investimento culturale: per rilanciare lo studio del greco e riaffermarne il valore nella formazione delle nuove generazioni.